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Общество

Охоту на все виды животных запретят в Нижегородской области с 1 марта

29 февраля 2024 13:45  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

С 1 марта 2024 года на территории Нижегородской области будет запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"Весна — традиционная пора размножения многих видов животных. Поэтому нахождение в лесу с огнестрельным оружием в период официального запрета охоты является браконьерством. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с природоохранным законодательством. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов", - пояснили в министерстве.

По данным ведомства, для оперативного проведения надзорных мероприятий в каждом лесничестве работают охотничьи инспекторы. Кроме того, развивается институт производственных охотничьих инспекторов из числа охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения.

Для поддержания стабильной популяции объектов животного мира в регионе круглый год проводятся биотехнические мероприятия, благодаря которым численность диких животных с каждым годом растет. Например, в настоящее время в регионе насчитывается 3,1 тыс. особей косули (в 2022 г. – 2,9 тыс. особей). В 2013 году косуля была исключена из Красной книги Нижегородской области, так как ее численность значительно увеличилась благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.

При нелегальной добыче охотничьих ресурсов для нарушителей предусмотрена административная либо уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ, а также возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира незаконной добычей.

Ранее сообщалось, что запрет на вылов налима сняли в Нижегородской области.

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Теги:
Животные Охота
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