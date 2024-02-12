Глава Приокского района проверил содержание скверов, благоустроенных по ФКГС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Содержание скверов и бульваров проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Специальная комиссия осмотрела сквер у НИИИС имени Седакова, детские площадки в поселке Дубенки и на улице Сурикова, Лесной массив, сквер у стадиона "Радий".

Все объекты ранее были благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среда" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ. Инспекция проверила качество уборки территорий от снега, отсутствие мусора в урнах, очистку лестниц, тротуаров, скамеек.

"Подобные объезды проводятся регулярно. Мы благоустраиваем территории, которыми можно и нужно пользоваться в течение всего года, не только летом. Поэтому внимательно следим за работой подрядчиков на данных участках. Если есть какие-то недочеты, рабочие их исправляют. Накануне был на бульваре на проспекте Гагарина в микрорайоне Караваиха: дорожки очищены, лавочки и урны все открыты, мамы с детьми катаются на качелях", – сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

За последние 5 лет в Приокском районе в рамках федеральной программы было благоустроено 13 общественных пространств. В 2024 году реализация проекта пройдет на территории Новинского сельсовета: в ЖК "Окский берег" будет обновлен участок на улице Суворова.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.

