Жильцам МКД грозит штраф 500 рублей за мусор в подъезде Общество

Фото: пресс-служба ГЖИ, архив

Жалобы на отходы, расставленные соседями на лестничных клетках, нередки. Но на такие такие "шалости" не нужно закрывать глаза, ведь они наказываются по закону: жителям многоквартирных домов за оставленный в подъезде мусор грозит штраф до 500 рублей. Об этом напомнили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры входят в состав общего имущества многоквартирного дома. Оно должно содержаться в чистоте, согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491", - цитирует РЭО телеканал "360".

В компании напомнили также, что согласно пункту 133 СанПиН 2.1.3684−21 не допускается захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Если санитарные правила и гигиенические нормативы нарушаются, то виновнику выдвигается предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то следом назначается штраф. Для граждан он составляет 100-500 рублей; для должностных лиц - 500-1000 рублей. Для юрлиц штраф может составить 500-1000 рублей или 10-20 тысяч рублей, а также возможно административное приостановление деятельности до 90 суток.

Штрафы регламентируются статьёй 6.3 КоАП РФ. Контроль за соблюдением норм ведёт Роспотребнадзор.