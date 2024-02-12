Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 февраля 2024 14:56  [75] Эн+ создаст новый "Мультилаб" в Нижнем Новгороде
29 февраля 2024 14:41  [95] Жильцам МКД грозит штраф 500 рублей за мусор в подъезде
29 февраля 2024 14:19  [108] Глава Приокского района проверил содержание скверов, благоустроенных по ФКГС
29 февраля 2024 13:45  [120] Охоту на все виды животных запретят в Нижегородской области с 1 марта
29 февраля 2024 12:54  [136] Нижегородцы - участники СВО смогут стать социальными предпринимателями
29 февраля 2024 11:16  [170] Электробусы выйдут на маршрут Э-17 в Нижнем Новгороде с 1 марта
29 февраля 2024 10:52  [156] Подготовка к пожароопасному сезону завершается в Нижегородской области
29 февраля 2024 10:15  [182] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
29 февраля 2024 09:22  [204] Свет и воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 29 февраля
28 февраля 2024 18:57  [302] Арина Садулина: "В этом году размер пособия по беременности и родам увеличился в полтора раза"
Общество

Эн+ создаст новый "Мультилаб" в Нижнем Новгороде

29 февраля 2024 14:56  [75] Общество

Эн+ создаст новые «Мультилабы» в трех городах России. Российский энерго-металлургический холдинг завершил прием заявок на создание центров развития современных технологических компетенций «Мультилаб». Всего в конкурсе приняли участие 14 учебных заведений из Нижнего Новгорода, Братска и Усть-Илимска. По итогам конкурса в каждом из этих городов появится свой «Мультилаб». Инвестиции в создание трех новых центров составят более 50 млн рублей.

Заявки, полученные в открытом конкурсе, пройдут проверку на техническое соответствие, а с 26 февраля по 10 марта с проектами будет работать экспертная комиссия. Эксперты оценят команды проектов, календарный план, а также творческие презентации, представленные участниками конкурсов, и определят список финалистов. На финальном этапе конкурса кураторы проекта «Мультилаб» проведут инспекцию учебных пространств, претендующих на строительство «Мультилабов», и познакомятся с командами финалистов. Победители будут объявлены не позднее 20 апреля 2024 года, а открытие новых центров компетенций планируется уже в новом учебном году.

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина отметила: «Мы с большим удовольствием работаем с теми проектами, которые направлены на детское образование и популяризацию точных наук. Это долгосрочное сотрудничество, в котором мы, как работодатель, заинтересованы. Детей нужно увлечь наукой, тогда для них не будет никаких преград для дальнейшего обучения. Именно на это и направлен наш проект «Мультилаб», который, я уверена, будет способствовать формированию интереса молодежи к инновациям, науке и творчеству, а также поможет сориентироваться в современном мире и выбрать будущий карьерный путь».

«Мультилаб Эн+» — это проект, вертикально-интегрированного производителя алюминия и электроэнергии компании Эн+, по созданию в учреждениях общего и дополнительного образования современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства.

Впервые конкурс состоялся в 2022 году. Городами-участниками были выбраны Иркутск, Красноярск и Дивногорск. 
В 2023 году участниками «Мультилаба» стали образовательные учреждения из Нижнего Новгорода, Братска и Ангарска. На конкурс было подано 22 заявки, три из которых стали победителями. На сегодняшний день открыто уже семь «Мультилабов», инвестиции в них составили около 100 млн рублей.

В Нижнем Новгороде «Мультилаб Эн+» появился на площадке лицее №40, бюджет проекта составил порядка 13 млн рублей. Школа получила современный класс, укомплектованный новейшей техникой для обучения и развития различных навыков общей площадью 98 кв.м.

Генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко подчеркнул: «Мультилабы – одно из звеньев в цепочке подготовки кадров в регионе. Именно качественное школьное образование – платформа для развития и профессионального становления. И на этом пути у школьников должны быть равные возможности для развития способностей и формирования компетентных навыков».

Напомним, энергохолдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, уделяет большое внимание образованию и подготовке грамотных специалистов, владеющих современными технологиями. Сотрудничество с учебными заведениями и поддержка учащихся по всей России – многолетняя традиция компании Эн+. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph