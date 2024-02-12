Эн+ создаст новый "Мультилаб" в Нижнем Новгороде Общество

Эн+ создаст новые «Мультилабы» в трех городах России. Российский энерго-металлургический холдинг завершил прием заявок на создание центров развития современных технологических компетенций «Мультилаб». Всего в конкурсе приняли участие 14 учебных заведений из Нижнего Новгорода, Братска и Усть-Илимска. По итогам конкурса в каждом из этих городов появится свой «Мультилаб». Инвестиции в создание трех новых центров составят более 50 млн рублей.

Заявки, полученные в открытом конкурсе, пройдут проверку на техническое соответствие, а с 26 февраля по 10 марта с проектами будет работать экспертная комиссия. Эксперты оценят команды проектов, календарный план, а также творческие презентации, представленные участниками конкурсов, и определят список финалистов. На финальном этапе конкурса кураторы проекта «Мультилаб» проведут инспекцию учебных пространств, претендующих на строительство «Мультилабов», и познакомятся с командами финалистов. Победители будут объявлены не позднее 20 апреля 2024 года, а открытие новых центров компетенций планируется уже в новом учебном году.

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина отметила: «Мы с большим удовольствием работаем с теми проектами, которые направлены на детское образование и популяризацию точных наук. Это долгосрочное сотрудничество, в котором мы, как работодатель, заинтересованы. Детей нужно увлечь наукой, тогда для них не будет никаких преград для дальнейшего обучения. Именно на это и направлен наш проект «Мультилаб», который, я уверена, будет способствовать формированию интереса молодежи к инновациям, науке и творчеству, а также поможет сориентироваться в современном мире и выбрать будущий карьерный путь».

«Мультилаб Эн+» — это проект, вертикально-интегрированного производителя алюминия и электроэнергии компании Эн+, по созданию в учреждениях общего и дополнительного образования современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства.

Впервые конкурс состоялся в 2022 году. Городами-участниками были выбраны Иркутск, Красноярск и Дивногорск.

В 2023 году участниками «Мультилаба» стали образовательные учреждения из Нижнего Новгорода, Братска и Ангарска. На конкурс было подано 22 заявки, три из которых стали победителями. На сегодняшний день открыто уже семь «Мультилабов», инвестиции в них составили около 100 млн рублей.

В Нижнем Новгороде «Мультилаб Эн+» появился на площадке лицее №40, бюджет проекта составил порядка 13 млн рублей. Школа получила современный класс, укомплектованный новейшей техникой для обучения и развития различных навыков общей площадью 98 кв.м.

Генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко подчеркнул: «Мультилабы – одно из звеньев в цепочке подготовки кадров в регионе. Именно качественное школьное образование – платформа для развития и профессионального становления. И на этом пути у школьников должны быть равные возможности для развития способностей и формирования компетентных навыков».

Напомним, энергохолдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, уделяет большое внимание образованию и подготовке грамотных специалистов, владеющих современными технологиями. Сотрудничество с учебными заведениями и поддержка учащихся по всей России – многолетняя традиция компании Эн+.