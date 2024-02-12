Путин предложил продлить программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Гостином дворе.

Особое внимание глава государства уделил теме семьи и воспитания детей. Он подчеркнул, что нормой в обществе России должна стать многодетная семья, а обширная поддержка семей с детьми является нравственным фундаментальным выбором России.

В связи с этим он предложил продлить программу выплаты материнского капитала как минимум до 2030 года.

Напомним, материнский капитал в этом году проиндексировали на 7,4%. Выплата на первого ребенка составляет 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи рублей.

Кроме того, президент предложил действующую до июля 2024 года программу семейной ипотеки продлить еще на 6 лет - до 2030 года. Особое внимание он рекомендовал уделить семьям с детьми дошкольного возраста. Для них льготная ставка по ипотеке будет прежней — 6%.

Путин напомнил, что сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Он предложил продлить такую норму также до 2030 года.

Кстати, в феврале президент заявил о продлении программы "Молодая семья" и после 2025 года. Он подчеркнул, что поддержка молодых семей, особенно с детьми - это безусловный приоритет, поэтому программу сохранят. Деньги на данные цели уже предусмотрены в федеральном бюджете.