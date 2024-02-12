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Бизнес

Центры "Мой бизнес" Нижегородской и Саратовской областей заключили соглашение о сотрудничестве

29 февраля 2024 16:54  [61] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центры "Мой бизнес" Нижегородской и Саратовской областей заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией на площадке международной выставки "Россия" на ВДНХ в Москве в ходе Дня предпринимательства. Профильное мероприятие было организовано Минэкономразвития РФ. 

Документ подписали директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области Николай Ереев и руководитель Бизнес-инкубатора Саратовской области Екатерина Демянюк в присутствии министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова и министра экономического развития Саратовской области Андрея Разборова.

Максим Черкасов отметил, что основная цель соглашения - обмен опытом и передача лучших практик поддержки малого и среднего предпринимательства.

"У центра "Мой бизнес" есть успешный опыт развития региональных филиалов по всей Нижегородской области. На сегодняшний день они открыты уже в 37 муниципалитетах благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Также у нас в регионе развита практика поддержки получателей соцконтрактов, ведем активную работу с молодыми предпринимателями. В рамках соглашения с самарскими коллегами мы планируем совместно организовывать образовательные мероприятия, проводить семинары и тренинги, привлекать к работе различных экспертов", - сказал министр.

Максим Черкасов добавил, что региональный Минпром внимательно относится к чужому опыту и охотно делится своим.

"У коллег есть успешные собственные разработки по многим направлениям, поэтому мы стараемся быть на связи и регулярно обмениваемся опытом. Только за прошлый год к нам приезжали коллеги из Ленинградской, Орловской, Ивановских областей, а также Республики Крым", - сказал он.

Екатерина Демянюк подчеркнула, что подписание соглашений о сотрудничестве с другими регионами страны - важный шаг на пути к обмену опытом и созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в регионах.

"Эти инициативы будут способствовать росту бизнеса, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения. Мы также планируем развивать сотрудничество и с другими регионами страны, чтобы повысить эффективность работы каждого из них", - рассказала Екатерина Демянюк.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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Теги:
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