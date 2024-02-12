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Школы и садики Нижнего Новгорода могут претендовать на гранты главы города

29 февраля 2024 17:09  [110] Общество

В Нижнем Новгороде стартовал конкурсный отбор претендентов на получение гранта главы Нижнего Новгорода "За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности". Об этом сообщили в департаменте образования.

Напомним, Юрий Шалабаев в 2021 году учредил грант для школ и детских садов города за высокие результаты образовательной деятельности. Гранты направлены на стимулирование повышения качества образования и поддержку муниципальных учреждений.

Общий грантовый фонд оставляет 10 млн рублей, его распределят между 10 победителями. Выигранные средства можно направить на развитие материально-технической базы.

Соискатели грантов обязаны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности, не должны иметь никаких налоговых и страховых задолженностей и проблем с исполнением образовательного и трудового законодательства.

Документы для участия в конкурсе принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 до 15 марта (включительно) по адресу: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 15, каб. 405 (423), контактные телефоны: 435-69-74, 435-69-95.

Форма заявки и список необходимых документов размещены по ссылке.

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Теги:
Гранты Детсады Школы
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