Глеб Никитин: "Решение президента о создании долгосрочной программы сохранения ОКН позволит вдохнуть в старинные дома новую жизнь" Общество

Нижегородская область входит в число российских регионов-лидеров по реализуемым мерам поддержки инвесторов в восстановлении объектов культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

"Правительство Нижегородской области уже несколько лет проводит системную работу по сохранению объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвесторов. Мы продолжаем проработку мер государственной поддержки для инвесторов и готовы к обсуждению новых предложений и от представителей бизнеса, и от экспертного сообщества. Решение президента России о создании долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия позволит вдохнуть в старинные дома новую жизнь и еще больше усилить эту работу", - сказал Глеб Никитин.

В частности, прорабатывается вопрос участия Нижегородской области в пилотном проекте корпорации Дом.РФ и Минкульта России о совместном предоставлении инвестору за реставрацию ОКН мер поддержки, например, льготной процентной ставки по кредиту.

В настоящее время инвесторы, которые занимаются восстановлением и приспособлением для современного использования ОКН, могут рассчитывать на следующие меры поддержки:

- освобождение от налога на имущество в отношении объектов культурного наследия как федерального, так и регионального или местного значения, которые находятся в собственности организации;

- льготная ставка арендной платы за использование помещений в зданиях-ОКН, находящихся в собственности Нижегородской области или в федеральной собственности, если арендатор вложил свои средства в восстановление и поддержание ОКН;

- предоставление субсидии собственникам объектов культурного наследия – возмещение затрат на работы по сохранению ОКН;

- освобождение подрядчика работ по сохранению объекта культурного наследия от уплаты НДС при проведении этих работ;

- возмещение части расходов по уплате процентной ставки по кредитным договорам, если для проведения работ на ОКН привлекались кредитные средства;

- предоставление земельных участков в качестве компенсации за работы по реставрации ОКН.