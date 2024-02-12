Новые нацпроекты, соцполитика и СВО: о чём говорил Путин в послании Федеральному собранию Общество

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Гостином дворе.

Во время своей речи, которая заняла 2 часа 6 минут, глава государства затронул темы социальной политики и отношений с другими странами, ход специальной военной операции и новые нацпроекты. Послание можно оценить как готовую предвыборную программу в сочетании с новым шестилетним планом развития государства.

О ходе СВО, новом оружии и отношениях с Западом

Президент России о тактике Запада: "Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками стремится к зависимому, угасающему, вымирающему пространству вместо России, где можно делать что угодно, как на Украине, ослабить нас изнутри. Они просчитались, столкнулись с твердой позицией многонационального народа. Наши солдаты, представители разных этносов, культур, религий на деле доказали, что единство нашего народа — это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе они сражаются за одну общую родину".

Будем вместе защищать нашу свободу, определять свой путь, решать задачи, которые стоят, исходя из мировоззрения, которое мы передадим нашим детям.

Говоря об успехах российской армии, президент указал: "Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт, все виды и рода войск, тактика и оперативное искусство. Выросла целая плеяда командиров, берегущих людей и грамотно исполняющих свои обязанности, во всех звеньях, от взвода до высших руководителей. Проблемы есть, понимаем, что нужно делать, эта работа ведется непрерывно".

Ударная мощь армии и флота, технологичность и эффективность увеличились многократно. Наши части владеют инициативой прочно, уверенно наступают, освобождают новые территории.Путин отметил появление нового высокотехнологичного оружия: "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и используется для поражения особо важных целей. Ударный гиперзвуковой комплекс "Циркон" о котором даже речи не шло в 2018 году, — в строю. В боях уже применялись блоки межконтинентальной дальности "Авангард" лазерный комплекс "Пересвет"... Завершаются испытания ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон", они демонстрируют уникальные характеристики. Комплекс "Сармат" — скоро продемонстрируем на боевом дежурстве. Работа продолжается, о новых достижениях мы еще узнаем".

Путин также упомянул о демагогии США в сфере стратегической безопасности: "Мы готовы к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Но мы имеем дело с государством, чьи правящие круги враждебны. Они собираются обсуждать с нами стабильность, собираясь нанести нам при этом стратегическое поражение на поле боя. [...] Всё чаще звучат обвинения, что мы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Это вбросы. Это уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, хотя США блокируют наши предложения по этой теме 15 лет — наше предложение о предотвращении размещения оружия в космосе у них на столе, ноль реакции".

У нас есть основания полагать, что слова о заинтересованности — это демагогия перед выборами президента США, они хотят показать, что еще правят миром. "Действия США и союзников привели к демонтажу системы европейской безопасности. Нужно работать над новым контуром равной и неделимой безопасности Евразии. Россия готова к диалогу со всеми, кто в этом заинтересован. Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен".

О поддержке семьи и здоровья России

Главное предназначение семьи — продолжение рода, воспитание детей, продолжение нашего народа. "Мы видим, в некоторых странах сознательно разрушают институты семьи и толкают народы к вымиранию, разрушают нормы морали. Мы выбираем жизнь".

Поддержка семей с детьми — наш нравственный выбор. Философия жизни общества, ориентир — многодетная семья.

Путин назвал самую острую проблему многодетных семей: "Проблема бедности затрагивает 9% населения страны, среди многодетных семей — 30%. Четкие цели — добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в общем стал ниже 7%, а в многодетных семьях — до 12%. Особый акцент на снижение бедности многодетных семей, системный характер, многовекторность".

Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей. Для этого запускается новый национальный проект "Семья".

Путин предложил увеличить налоговый вычет для многодетных родителей: "Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка".

Президент анонсировал еще один нацпроект "Активная и продолжительная жизнь": "Важно, чтобы росла продолжительность здоровой жизни, чтобы человек посвящал время семье".

Начиная с 2020 года МРОТ в России вырос в полтора раза, до 19 тысяч рублей. К 2030 году он должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч рублей, что отразится на размерах пенсий, пособий, зарплат.

Кроме того, на расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, поликлиник, больниц дополнительно выделят более триллиона рублей.

Также со следующего года в стране появится налоговый вычет для прошедших диспансеризацию и сдавших ГТО. "Была такая фраза "Бросай пить, вставай на лыжи“. Момент настал", - подчеркнул президент.

О молодежи, школах, колледжах и вузах

Запускается новый нацпроект "Молодежь России"— он будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свою миссию наши учителя. В жизни всех ребят велика роль наставников.

С 1 сентября 2024 года вводится выплата 5 тысяч рублей в месяц для советников директоров по воспитанию.

Отдельное решение для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах в тех регионах, где живет менее 100 тысяч человек, это многие наши города и села: вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство - до 10 тысяч рублей.

Президент отметил, что доходы работников бюджетной сферы в разных регионах заметно отличаются. Работа учителя и врача везде очень сложная, и разброс зарплат несправедлив. Проблема капиталоемкая, сложная, давняя, но ее нужно решать. Правительству рекомендовано уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в пилотных субъектах, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны.

Владимир Путин затронул вопрос учебы школьников: "На уроках учат одному, на экзаменах спрашивают другое. Несоответствие вынуждает родителей нанимать репетиторов, это не всем по карману. Нужно разобраться с проблемой, она очевидная. [...] Нужно делать еще один шаг: дать выпускникам второй шанс, по выбору ученика предоставить право на пересдачу ЕГЭ по одному из предметов, до конца кампании в вузах, чтобы успеть подать документы с пересдачей".

Важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21-го века. На это будет направлен новый национальный проект "Кадры". На программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, включая общежития и спортивные объекты, выделят 120 млрд рублей из бюджета. Дополнительно 124 млрд будет направлено на капремот 800 общежитий вузов и университетов за 6 лет. Также президент объявил о финансировании программы "Приоритет 2030" продлить еще на 6 лет и выделить 190 млрд рублей.

О цифровом обновлении России, технологическом суверенитете и искусственном интеллекте

Что касается технологической базы, то основа основ здесь — наука. Россия даже в самые сложные времена никогда не отказывала в решении задач фундаментального характера. Задача — вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса: к 2% от ВВП.

В стране должны быть все технологические ключи в здравоохранении, продовольственной безопасности. Также это необходимо в сквозных сферах, обеспечивающих экономику страны: производство, станки, робототехника, беспилотные системы, новые материалы.

Необходимо стремиться активно использовать наработки в области искусственного интеллекта, модернизировать сеть библиотек в цифровые центры знаний и информации, на эти цели выделят 9 млрд рублей.

К 2030 году цифровые платформы должны появиться во всех ключевых областях экономики и социальной сферы, на реализацию проектов направят не менее 700 млрд рублей.

Для государства такие технологии открывают огромные возможности для планирования экономики целых регионов. Мы сможем выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, предоставлять услуги в удобном формате с получением результата. Многим странам, включая Европу, еще предстоит догнать нас.

О налогах, малом бизнесе, инвестициях и финансовом рынке

Банковская система России и фондовый рынок должны обеспечивать приток капитала в экономику. Первичное размещение акций для высокотехнологичных компаний необходимо ускорить, а также усилить фондовый рынок, капитализацию удвоить до 66% ВВП.

У граждан должна быть возможность инвестировать и получать доход. Накопления в негосударственных фондах до двух миллионов рублей будут застрахованы государством, также застрахуют долгосрочные инвестиционные счета на суммы до 1,4 млн рублей.

Путин предложил запустить сберегательный сертификат: "Сертификат безотзывный, банки будут предлагать более выгодный процентный доход, средства будут застрахованы на сумму до 2 млн 800 тысяч рублей — в два раза больше, чем обычный депозит в банках".

Говоря о работе бизнеса в России, президент подчеркнул принципиальную позицию: российские компании должны работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно всё потерять.

Не должно быть ситуаций, когда компании невыгодно повышать обороты, потому что государство подталкивает бизнес к дроблению. Призываю правительство проработать амнистию некрупных компаний, которые вынужденно дробили бизнес. Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов не будет - в этом смысл амнистии.

Также он предложил ввести моратории на проверки бизнеса: и с 1 января 2025 года полностью перейти на рискоориентированный подход, используя только профилактические меры и минимизируя число проверок.

Некрупному бизнесу будет предоставлено специальное право — кредитные каникулы на 6 месяцев каждые 5 лет без ухудшения кредитной истории.

Глава государства считает необходимым списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит субъёктам сохранить с 2025 по 2028 год до 200 млрд рублей — данные средства можно будет направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

При этом налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения задач, сокращать неравенство. Нужно продумать подходы к модернизации фискальной системы в сторону тех, у кого доходы больше, и снизить нагрузку для тех, у кого они меньше. Также надо закрыть всяческие лазейки, которые компании используют для ухода от налогообложения.

Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологии, инфраструктуру.

О региональной политике

Нужно определить перечень 200 крупных и малых городов, разработать мастер-план, программа развития должна затронуть более 2 тысяч населенных пунктов, включая села и поселки. А главам регионов рекомендуется использовать ресурсы в том числе для расширения возможностей муниципалитетов.

Соавторами планов развития городов и посёлков должны стать их жители. Граждане сами должны определять, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь.

В целом по России до 2030 года будет благоустроено более 30 тысяч общественных пространств. Правительству поставлена задача оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере будет направлено 360 млрд рублей. Обновится инфраструктура музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. А на КРТ в регионах будет направлено дополнительно 120 млрд рублей.

По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2025 года будет запущена программа "Земский работник культуры". Специалист в малом городе получит 1 млн рублей, на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии — 2 млн рублей.

Путин — о российской транспортной системе и защите экологии

Нужно развивать общественный транспорт, снижать его возраст. Сорок тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов — на их покупку выделим дополнительно 150 млрд рублей. Школьные автобусы выпускают по 3 тысячи машин в год - на закупку автобусов будет выделено еще 66 млрд рублей.

До 2030 года субъекты Федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно на программу обновления общественного транспорта из федерального бюджета выделят 150 млрд рублей.

Путин предложил повысить зарплаты специалистов в лесном хозяйстве, метеорологии, других областях экологического благополучия. "Эти люди вопросы решают очень важные, а доходы у них очень скромные", - подчеркнул он.

В целом по стране объём вредных выбросов в атмосферу поэтапно должен быть сокращён вдвое.

За последние пять лет ликвидировали 128 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда - и в предстоящие 6 лет должно быть ликвидировано еще не менее 50 таких точек высоких экологических рисков.

Уже очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. "Теперь предлагаю поставить цель – вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал президент.

К 2030 году на озере Байкал должен появиться круглогодичный курорт, работающий по принципу "ноль загрязнений".

Воздушный парк необходимо обновить: он должен соответствовать всем современным требованиям. Необходимо модернизировать и опорную сеть внутренних водных путей.

О новой элите, которой не страшно передать Россию

Президент об участниках СВО: "Смотрю на этих людей, молодых ребят и могу сказать: сердце наполняется гордостью за наш народ и конкретно за них. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, в общественных объединениях, в бизнесе, возглавлять регионы. Такие патриоты не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов, но в переломные моменты именно такие берут на себя ответственность. Таким можно передать в будущем и доверить Россию".

Уже с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы "Время героев".

"Вы знаете, слово "элита" себя дискредитировало. Те, кто считает себя кастой с правами и привилегиями, особенно тех, кто набил карманы в 90-е, — это не элита", - заключил Владимир Путин.

"Программа, которую обозначил сегодня в Послании, носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности".

"Наша ответственность за будущее России. Наша Родина — она нужна и дорога только нам и нашим потомкам, которым мы должны передать сильную страну.

Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги, благодарю всех граждан России за солидарность и надёжность. Мы – одна большая семья, мы вместе, и потому сделаем всё так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем.

Верю в наши победы, в успехи, в будущее России!",- сказал в заключение президент.

*По материалам телеканала "360"