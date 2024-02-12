Первый Центр психолого-педагогической помощи планируется открыть в Нижнем Новгороде осенью Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Московском районе Нижнего Новгорода завершается капитальный ремонт первого городского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Специалисты центра будут помогать детям разных возрастов с ментальными и поведенческими проблемами, а также педагогам и тьюторам – повышать уровень своих знаний. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, который проверил готовность центра.

По словам мэра, работу центра можно разделить на три больших блока.

"Во-первых, сюда могут обратиться подростки и их семьи за психологической либо иной помощью, если у них возникают проблемы. Здесь будут консультировать профильные специалисты соответствующего направления. В центре будут повышать квалификацию уже действующие работники общего образования - педагоги и тьюторы, которые занимаются с ребятами с особенностями в ментальном развитии, а также будет функционировать психолого-медико-педагогическая комиссия для детей, которым необходимо пройти обследования специалистов для определения их будущей образовательной программы", – сообщил он, добавив, что создание подобных центров планируется в разных районах Нижнего Новгорода.

Центр занимает два этажа, на каждом их которых подготовлены просторные и комфортные помещения для необходимых занятий. Внутренние помещения уже готовы, следующий этап - закупка необходимой мебели и оборудования.

"На данный момент все работы капитального характера завершены. Помещения центра будут оборудованы под конкретные задачи. Так, например, здесь расположится центр сенсорного развития для детей и подростков. Также есть зал для адаптивной физкультуры. Планируются кабинеты для реализации программ дополнительного образования, центр по работе с подростками, методическая служба и помещение для работы психолого-медико-педагогической комиссии. На месте будут находиться и психологи, и логопеды, и дефектологи. И, конечно, будем взаимодействовать с научным сообществом, чтобы внедрять в нашу работу самые современные педагогические технологии", – подытожила руководитель центра Альбина Шалина.

Планируется, что после получения необходимых для организации работы документов, центр откроется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев и Ольга Щетинина проверили ремонт ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде.