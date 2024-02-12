Александр Шаронов: "Списание части долга региона перед федбюджетом даст Нижегородской области серьезный ресурс для развития" Экономика

"Списание части долга региона перед федеральным бюджетом даст Нижегородской области серьезный ресурс для развития", - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Он отметил, что послание президента Федеральному Собранию имеет особое значение.

"Мне очень понравилось, что оно носит программный характер по разным направлениям на среднесрочную перспективу 5-7 лет. И во всех направлениях мы видим конструктивный подход, ориентированный на созидание и развитие. С конкретными параметрами, уже достигнутыми и плановыми цифрами, с указанием ресурсов, которые необходимы для достижения поставленных целей. Глава государства уделил не так много внимания внешней повестке. Акцент в послании сделан на стратегическое развитие страны – развитие регионов, транспортные магистрали, инфраструктуру, демографию, социальные вопросы", - заявил Александр Шаронов.

Руководитель комитета по бюджету обратил внимание на то, что списание части долгов регионов перед федеральным бюджетом, безусловно, положительно скажется на каждом субъекте РФ, имеющем бюджетные кредиты, в том числе и на Нижегородской области.

"Объем госдолга Нижегородской области действительно немаленький, но в его структуре преобладают именно бюджетные кредиты. Часть из них по поручению президента будет списана, а дорогие коммерческие кредиты вообще отсутствуют. Могу констатировать, что долговая политика нашего Минфина и возглавляемого мной комитета, предполагающая привлечение федеральных заимствований под большие проекты, оказалась максимально взвешенной", - подчеркнул Александр Шаронов.