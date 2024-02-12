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Общество

Почти на 40 улицах Нижнего Новгорода будут убирать снег в ночь на 1 марта

29 февраля 2024 19:03  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В ночь с 29 февраля на 1 марта в Нижнем Новгороде запланирована уборка снега почти на 40 улицах. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

В частности, снег вывезут с улиц: Коломенской, Колхозной, Янки Купалы, Советской, Новикова-Прибоя, Удмуртской, Адмирала Нахимова, Волнистой, Мирошникова, Березовской, Гвардейцев, Казакова, Сергиевской, Ульянова, Малой Покровской, Звездинке, Добролюбова, Ильинской, Горной, Полтавской, Юбилейной, Нартова, Заярской, Баренца, Кима, Ясной, Меднолитейной, Землячки, Ужгородской, Дубравной и с внутриквартальных проездов по улицам Генкиной, Бориса Панина, Ванеева.

Также работы пройдут на проспектах Гагарина и Ленина, переулке Гоголя, Бурнаковском проезде и Нижне-Волжской набережной.

Дорожники просят нижегородцев и гостей города не оставлять личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что штраф до 4 тысяч рублей грозит за оставленный автомобиль в зоне уборки снега в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Снег
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