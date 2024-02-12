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Экономика

Глеб Никитин: "Решение президента РФ о списании части госдолга позволит нам сэкономить значительные средства"

29 февраля 2024 20:32  [109] Экономика

Решение президента РФ Владимира Путина о списании 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам позволит Нижегородской области сэкономить значительные средства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя поручение президента в рамках его послания Федеральному Собранию.

Глава региона обратил внимание на то, что на сегодняшний день федеральные бюджетные кредиты (без учета инфраструктурных бюджетных кредитов) в структуре госдолга Нижегородской области составляют 69 млрд рублей, или  63%, в том числе 15 млрд рублей – это федеральные бюджетные кредиты, переданные муниципалитетам на погашение рыночных заимствований.

"Мы очень благодарны за такое своевременное решение. Оно позволит нам сэкономить значительные средства в 2025-2029 годах. Сэкономленные средства по поручению главы государства направим на инфраструктурные и инвестиционные проекты", - подчеркнул Глеб Никитин.

По предварительной оценке министерства финансов Нижегородской области, объем высвобожденных средств в консолидированном бюджете региона может составить 45 миллиардов рублей. Точная сумма станет известна после принятия соответствующих нормативных актов Правительства РФ.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков напомнил, что привлечение федеральных бюджетных кредитов позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты уже сейчас, не откладывая развитие региона на потом. Так, уже реализуется строительство террасного парка в Почаинском овраге, продление линии метрополитена в Нижнем Новгороде и другие масштабные проекты.

"Привлечение заимствований нужно для направления значительного объема средств на крупные проекты развития и социальные инициативы. И мы всегда в нашей долговой политике делали акцент именно на надежные и долгосрочные кредиты из "старших" бюджетов", - добавил Егор Поляков. 

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Теги:
Владимир Солдатенков Глеб Никитин
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