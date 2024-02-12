Свет и ГВС частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 1 марта Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 1 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00 затронет микрорайон Красная Этна: ул. Армавирская, 4-35; ул. Лагерная, 49-81, 86; ул. Вязовская, 1, 3, 3а, 5; ул. Кировская, 78, 79, 81, 83, 85; ул. Краснознаменная, 1-9, 11, 13, 13а, 15; ул. Лоцманская, 1-5; ул. Гурьевская, 30;

С 9:00 до 16:00 будет обесточена многоэтажка на ул. Новикова-Прибоя, 17А.

С 10:00 до 17:00 отключения затронут многоквартирные дома на пр. Ленина, 58, 58а, 60; ул. Подводников, 31.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 света не будет на наб. Гребного канала, 8, 11, 11а, 15; ул. Слободской, 300-349, 352, 488, 489, 495; в слободе Подновье.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 запланировано отключение электричества на ул.Богдановича, 6, 6/1, 8, 20.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 свет отключат на ул. 40 лет Победы (все дома); ул. Маршала Голованова, 49б; ул. Маршала Жукова, 1.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 без электроснабжения останутся дома частного сектора на ул. Вахтангова, 17-47 (нечет); ул. Беговая ул; 12; ул. Вузовская, 3-13 (нечет), 14-43, 44-50 (чет.), 18/2, 20/2.

С 13:00 до 16:00 света не будет на ул. Федосеенко, 9, 12, 16, 37.

В Канавинском районе в одном доме на Московское шоссе, 146 отключат горячую воду.