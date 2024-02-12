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Общество

Нижегородские власти направят на реконструкцию подъезда к Анкудиновке 1,2 млрд рублей

01 марта 2024 10:50  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для реконструкции первого этапа подъезда к деревне Анкудиновка со стороны Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию дороги протяженностью 2,1 км, переустроить ливневку, газопровод и электросети, обустроить тротуар, построить мосты через речки Старка и Рахма, а также установить шумозащитные экраны.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составит 1,2 млрд рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Заявки принимаются до 11 марта.

Согласно документации, работы должны завершиться до конца сентября 2027 года.

Напомним, транспортную развязку построят на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду.

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Теги:
Дороги Строительство
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