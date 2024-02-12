Василий Суханов: "Впечатлило гармоничное единство и логическая последовательность всего послания президента РФ" Политика

"Я отношу себя к сторонникам агрессивного патриотизма. Считаю, что консервативно-патриотическая идеология соответствует самой сути Великого Русского государства. И вчера мы внимали программной речи руководителя этого государства. Впечатлило гармоническое единство и логическая последовательность всего послания! Оно затронуло все сферы общественной жизни, социальной политики, экономики", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

"Запланированные государственные программы и проекты обоснованы, подкреплены финансовыми ресурсами. Не буду детализировать про школы, демографию, развитие армии и т. п. Главное – масштабность и всеохватность! В остальном каждый услышал то, что хотел", - отметил парламентарий.

"Продолжается процесс формирования новой, настоящей элиты РФ. И она будет состоять из людей, которые сегодня отстаивают интересы нашей страны на передовой - тех, кто уже показал, что значит служить Родине. По решению президента уже с 1 марта стартует соответствующая кадровая программа - "Время Героев". Главы регионов и предприятий, министры будут курировать процесс обучения. А ещё все ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование по любому гражданскому направлению, что облегчит процесс адаптации", - добавил Василий Суханов.