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Политика

Юрий Шалабаев: "Отрадно, что президент отметил особую роль и ответственность муниципалитетов"

01 марта 2024 11:50  [105] Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал послание президента РФ Федеральному Собранию:

"Очень ждал послания президента Федеральному собранию, чтобы, как всегда, почерпнуть оттуда новые мысли по развитию города и убедиться, что сейчас двигаемся в правильном направлении. Отрадно, что президент отметил особую роль и ответственность муниципалитетов.

Очень воодушевила новость о запуске сразу пяти новых нацпроектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных". Мы по этим векторам уже работаем. У нас множество городских грантовых конкурсов для поддержки молодых талантов, каждый год мы отбираем лучшие школьные образовательные проекты и поощряем энтузиазм начинающих педагогов, пропагандируем семейные ценности и стремимся создавать пространства для сплочения нижегородских семей. Это и соседские центры, и парковые комплексы, где с интересом могут провести время вместе люди разных возрастов.

Как отметил глава государства, Правительство планирует оказать дополнительную поддержку в объеме 360 млрд рублей регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. В Нижнем Новгороде ведется планомерная работа, начавшаяся еще в период подготовки к 800-летию города и продолжающаяся в данный момент, по созданию таких зон отдыха: например, уже разработана концепция развития Автозаводского парка, ведется подготовка концепции реконструкции Парка имени 1 Мая.

К слову, расскажу немного о планах по благоустройству парков и скверов. В январе глава государства поддержал моё предложение продлить проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", поэтому в 2025 году мы продолжим его реализацию в Нижнем Новгороде. Среди объектов, за благоустройство которых можно будет проголосовать, есть, например, территория у Мещерского озера, Волжская набережная (продолжение обустройства), ул. Федосеенко (вдоль реки Параши), зелёная зона у ЖК "Корабли", Нижне-Волжская набережная (от моста до пер. Рыбного), территория у пруда в Кудьме. Всего на голосование будут представлены почти четыре десятка пространств во всех районах нашего города.

Вернусь к тезисам послания. Заинтересовал в привязке именно к нашему городу новый нацпроект "Кадры". В Нижнем Новгороде уже давно развивается система совместной кластерной работы школ, вузов, ссузов и предприятий. Детвору с малых лет водят на экскурсии по авиационным, судостроительным площадкам, особым разнообразием отличаются профориентационные программы Горьковского автозавода.

Есть у нас и передовые наработки в экономике данных. Мы давно уже перевели большинство муниципальных предприятий на работу в единой информационной системе. Также у нас разработана всеобъемлющая онлайн-система "Лобачевский", где жители могут оставлять свои заявки о работе городских служб. Доступ к информации о заявках и о том, как они исполняются, есть и лично у меня, и у всех ответственных лиц.

Порадовала информация о росте на 20% количества молодых предпринимателей в стране. Я думаю, что в эту статистику и Нижний внес свой вклад: у нас очень много молодых ребят со свежими идеями, которых, как я уже сказал, мы всегда рады поддержать грантами.

Еще одна важная новость – расширение проекта "Пушкинская карта". У нас эта программа пользуется огромной популярностью. Например, за год театр "Комедiя" посетили с "Пушкинской картой" более 10,5 тысяч раз, театр "Вера" – более 5 тысяч раз.

И, конечно, хотел бы присоединиться к словам президента, обращенным к нашим бойцам: "Низкий вам поклон, ребята". Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы поддержать вас и ваши семьи".

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Теги:
Владимир Путин Юрий Шалабаев
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