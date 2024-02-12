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Политика

Владимир Беспалов: "Важно, что в послании президента учтена государственная программа сохранения ОКН"

01 марта 2024 13:05  [115] Политика

"Задачи в сфере ЖКХ и жилищной политики, намеченные к решению президентом в послании Федеральному Собранию, актуальны для нижегородцев. Огромное значение для нашего региона имеет продолжение модернизации коммунальной инфраструктуры. Соответствующая программа в масштабах страны будет предусматривать инвестиции в размере 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Теперь за органами государственной власти области и муниципалитетами – качественная подготовка проектов для участия в программе!", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

"Мероприятия по формированию комфортной городской среды дают необходимые результаты, мы предусматриваем соответствующие расходы в областном бюджете. Однако результатов в этом направлении хотелось бы больше, и президент поручает продолжать данную работу", - отметил парламентарий.

"Законодательное собрание выступило с инициативой о государственной поддержке капитального ремонта отдельных категорий многоквартирных домов, включая многоквартирные дома-объекты культурного наследия. Мы исходили из того, что собственникам помещений в многоквартирных домах, являющихся памятниками истории и культуры, капитальный ремонт обходится очень дорого, поэтому желательна государственная поддержка. Отрадно, что эта потребность уже учтена в послании, и президентом предусмотрена государственная программа сохранения объектов культурного наследия", - подчеркнул Владимир Беспалов.

"Актуальна для нижегородцев и обозначенная в послании программа обеспечения населения качественной питьевой водой. Мы ранее обращались в федеральные органы государственной власти с просьбой о расширении программы «Чистая вода», прямо указывая в длинном списке населенные пункты Нижегородской области, нуждающиеся в повышении качества питьевой воды. Программа сокращения стоков в основные водные объекты России позволит построить и модернизировать очистные сооружения. Мы уделяем большое внимание газификации и социальной догазификации, поэтому приветствуем то, что эти мероприятия будут продолжены, а в части жилых домов, расположенных в СНТ, и расширены", - заключил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК.

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Теги:
Владимир Беспалов Владимир Путин
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