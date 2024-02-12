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Бизнес

Дзержинский производитель автохимии на 30% увеличит выпуск продукции благодаря нацпроекту

01 марта 2024 15:04  [90] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предварительные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на дзержинском ООО "Мозер" подвели эксперты регионального центра компетенций.

По данным РЦК, благодаря нацпроекту предприятие сможет увеличить выпуск продукции на 30%.

Компания из Нижегородской области занимается производством моторных, гидравлических и трансмиссионных масел для легковых автомобилей и коммерческой техники, тормозных, специальных и охлаждающих жидкостей, пластичных смазок.

"В условиях импортозамещения особенно важно поддерживать компании, занимающие ниши, которые освободились после ухода с рынка зарубежных производителей. Продукция "Мозер" используется для обслуживания легковых и грузовых автомобилей, промышленного оборудования и высоконагруженной техники. Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволят предприятию увеличить объемы выпускаемой продукции без расширения штата сотрудников и закупки дорогостоящего оборудования", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что в качестве пилотного потока специалисты РЦК выбрали оптимизацию процесса производства моторных масел.

"Внедрение улучшений было решено начать именно с этого участка, так как реализация моторных масел составляет более половины выручки предприятия. В ходе аудита эксперты РЦК выявили в потоке 17 "узких мест", среди которых – лишние движения операторов фасовочной линии, длительный процесс переналадки и простои на линии выпуска моторного масла", - сказал глава нижегородского Минпрома.

Он добавил, что эксперты провели обучение бережливым технологиям для 26 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

По словам директора ООО "Мозер" Татьяны Якушевой, сегодня продукция компании заняла полки иностранных брендов.

"Мы поставляем товары во все регионы России. Справляться с объемами производства нам помогают инструменты национального проекта "Производительность труда". За три месяца совместной деятельности мы с экспертами РЦК структурировали работу пилотного потока и выработали способы выстраивания производственной системы. До конца проекта планируем внедрить все предложения специалистов и увеличить скорость работы на 20 процентов", – отметила Татьяна Якушева.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 252 предприятия региона.

Ранее сообщалось, что более чем на 70% увеличилась скорость работы у нижегородского производителя жгутов проводов при консультационной поддержке ФЦК.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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