Дзержинский производитель автохимии на 30% увеличит выпуск продукции благодаря нацпроекту

Фото:
Предварительные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на дзержинском ООО "Мозер" подвели эксперты регионального центра компетенций.
По данным РЦК, благодаря нацпроекту предприятие сможет увеличить выпуск продукции на 30%.
Компания из Нижегородской области занимается производством моторных, гидравлических и трансмиссионных масел для легковых автомобилей и коммерческой техники, тормозных, специальных и охлаждающих жидкостей, пластичных смазок.
"В условиях импортозамещения особенно важно поддерживать компании, занимающие ниши, которые освободились после ухода с рынка зарубежных производителей. Продукция "Мозер" используется для обслуживания легковых и грузовых автомобилей, промышленного оборудования и высоконагруженной техники. Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволят предприятию увеличить объемы выпускаемой продукции без расширения штата сотрудников и закупки дорогостоящего оборудования", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Он отметил, что в качестве пилотного потока специалисты РЦК выбрали оптимизацию процесса производства моторных масел.
"Внедрение улучшений было решено начать именно с этого участка, так как реализация моторных масел составляет более половины выручки предприятия. В ходе аудита эксперты РЦК выявили в потоке 17 "узких мест", среди которых – лишние движения операторов фасовочной линии, длительный процесс переналадки и простои на линии выпуска моторного масла", - сказал глава нижегородского Минпрома.
Он добавил, что эксперты провели обучение бережливым технологиям для 26 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
По словам директора ООО "Мозер" Татьяны Якушевой, сегодня продукция компании заняла полки иностранных брендов.
"Мы поставляем товары во все регионы России. Справляться с объемами производства нам помогают инструменты национального проекта "Производительность труда". За три месяца совместной деятельности мы с экспертами РЦК структурировали работу пилотного потока и выработали способы выстраивания производственной системы. До конца проекта планируем внедрить все предложения специалистов и увеличить скорость работы на 20 процентов", – отметила Татьяна Якушева.
Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 252 предприятия региона.
Ранее сообщалось, что более чем на 70% увеличилась скорость работы у нижегородского производителя жгутов проводов при консультационной поддержке ФЦК.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+