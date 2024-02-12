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Происшествия

Более 4,5 кг "синтетики" обнаружили нижегородские полицейские в авто волгоградца

01 марта 2024 15:55  [38] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородские полицейские изъяли из незаконного оборота более 4,5 кг наркотических веществ. Мужчина, перевозивший запрещённые препараты, арестован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно предоставленной информации, на автодороге Нижний Новгород - Йошкар-Ола в Семёновском районе сотрудники УКОН и ДПС остановили иномарку, в которой находился мужчина, причастный к незаконному обороту наркотиков.

В результате осмотра автомобиля, которым управлял 30-летний житель Волгограда, в багажном отсеке на месте "запаски" было обнаружено четыре пакета с неизвестным веществом. Под водительским сиденьем находился ещё один похожий пакет.

Лабораторное исследование показало, что в пакетах находился синтетический наркотик n-метилэфедрон, массой 4,66 кг.

Как рассказал задержанный, он перевозил наркотическое средство из Московской области в Сыктывкар для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы скором более 15 лет.

Ранее сообщалось, молодого человека с крупной партией наркотиков задержали в Арзамасе.

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Теги:
Наркотики Уголовное дело
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