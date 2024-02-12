Более 20 млн рублей льготных займов получили нижегородские бизнесмены в 2023 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 20 млн рублей получили нижегородские социальные предприниматели от АНО “Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области” (“ГосМФО”) в 2023 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства выделены в виде льготных займов в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”.

Ссуда в “ГосМФО” по сниженной ставке доступна социальным предпринимателям, которые входят в реестр соцпредприятий. Социальные предприятия могут оформить заем до 5 млн рублей по нескольким программам на разные цели. На эти средства можно приобрести коммерческую недвижимость, автомобили, оборудование, а также пополнить ими оборотные средства.

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что среди компаний растет интерес к данному виду поддержки.

“Так, объём оказанной поддержки в 2023 году увеличился более чем на 40% по сравнению с 2022 годом. За три года действия программы “ГосМФО” профинансировала проекты социальных предпринимателей на общую сумму 37 млн рублей”, – рассказал Максим Черкасов.

Для соцпредприятий ставка по займам составляет от 5 до 10% годовых. Размер ставки зависит, например, от наличия или отсутствия залога и поручителя, места регистрации. Самые выгодные условия предоставляются предпринимателям из моногородов региона, которых в Нижегородской области 12: Балахна, Володарск, Ворсма, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кулебаки, Мухтолово, Навашино, Павлово, Первомайск и Решетиха.

В 2023 году ссуду по сниженным ставкам получили 16 социальных предпринимателей.

Более подробную информацию о льготных займах можно получить на официальном сайте “ГосМФО”.

Подать заявку онлайн на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ и через личный кабинет на сайте.

Получить заем на льготных условиях от "ГосМФО" могут субъекты малого и среднего предпринимательства, состоящие в реестре соцпредприятий, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

СПРАВКА:

Национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” инициирован президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предприниматели получают комплексную консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).