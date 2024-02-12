Эксперт-мониторинг событий с 23 февраля по 1 марта 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции

Федеральная тема – Самостоятельность, достаточность и суверенитет

Эксперт "Минин – центра", к.филос.н., политолог Александр Суханов отмечает, что очередное, уже 19-е Послание Президента Федеральному собранию стало центральным событием на этой неделе. Активное обсуждение началось задолго до его оглашения. В последнее время Владимиру Путину пришлось столько раз анализировать положение в стране и в мире, что, казалось, в ежегодном Послании уже ничего добавить нельзя. И в результате кто-то начинает считать часы и минуты, в течение которых докладывал президент, кто-то считает количество аплодисментов. Это, конечно, может быть и интересно, но малоинформативно.

Ежегодные Послания главы государства к Федеральному собранию имеют своей целью показать текущее положение дел в стране, а также охарактеризовать основные перспективы дальнейшего развития государства. Другими словами, глава государства формулирует цели, к которым предстоит двигаться дальше, показывает условия, необходимые для реализации поставленных целей. Хорошо известно, что для не имеющего цели пути, никакой ветер не бывает попутным.

Однако, нынешнее Послание имеет свою особенность. Президент обращается с ним в год проведения президентских выборов. Еще раз напомню, что уже через две недели всем гражданам России предстоит принять участие в них.

Ничего удивительного нет в том, что и эксперты, и население страны восприняли это послание как предвыборную программу кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича. Все предшествующие выступления были адресованы или западной аудитории, или посвящены какой-то конкретной категории населения. В данном случае имеет место системный анализ того, что будет достигнуто и определено правительством как цели – на ближайшие шесть лет, до 2030 года. Шесть лет – это как раз президентский срок. Если посмотреть на структуру этого послания, то мы увидим, что внутри не забыта ни одна социальная группа, на поддержку которой рассчитывает Владимир Владимирович. Он последовательно обращается к этим группам населения.

В чем-то это Послание по форме напоминает Послание Путина 2018 года. Тогда также был год президентских выборов. Помните "мультики", которые показал тогда наш президент? Тогда оно адресовалось в первую очередь западной аудитории, информировало западных политиков о готовности России защищать свои интересы всеми имеющимися у нас средствами. Но также было рассчитано на несколько лет вперед. Владимир Путин, напомнив об этих "мультиках", справедливо заметил, что все те картинки, которые были показаны им в 2018 году, сегодня стали грозной реальностью. Новые уникальные виды вооружений уже применяются в зоне СВО.

Если попытаться кратко одной фразой выразить суть Послания, то я бы сказал, что это необходимость обеспечить самостоятельность, достаточность и суверенитет России на международной арене.

Самостоятельность – это возможность реализовывать внутреннюю и внешнюю политику исключительно с учетом государственных интересов России, без оглядки на мнение других государств.

Достаточность – это наличие всех необходимых средств и ресурсов для проведения самостоятельной политики. В данном случае важен, прежде всего, оборонный и экономический потенциал страны.

Суверенитет – становится возможным при наличии самостоятельности и достаточности. Именно полный суверенитет стремится обеспечить и закрепить Россия.

Реализация целей Послания 2018 года позволила России проводить независимую политику на международной арене, заявить открыто о своих требованиях по обеспечению безопасности не только для России, но и выстраивания новой системы международной безопасности. В этом году президент настолько уверенно характеризовал ситуацию в зоне СВО, что не осталось сомнений в неизбежной победе в военном конфликте с коллективным Западом на территории Украины. Россия не воюет с Украиной. Более того, президент предупредил западных политиков, что их провокации по эскалации конфликта угрожают всему миру. Прежде всего, им самим.

Более того, я понял президента так, что есть все возможности основные цели СВО реализовать уже в 2024 году. Другими словами, по мнению президента они уже не могут помешать решать внутренние проблемы.

Отсюда большую часть Послания президент посвятил внутренним проблемам. Именно их решение позволит обеспечить фактор достаточности для обеспечения суверенитета. И здесь также есть новые моменты, о которых ранее можно было только мечтать. При внимательном анализе текста можно заметить, что большинство озвученных программ будут финансироваться с 2025 года. Это позволяет предположить, что именно к этому времени высвободятся дополнительные средства, которые сегодня обеспечивают решение задач СВО. Именно они будут направлены на повышение уровня и качества жизни населения. Эта задача вроде бы ставится постоянно и всеми, но в нынешнем Послании она структурирована, четко просчитана и очень масштабно охарактеризована.

Когда слышишь буквально фантастические цифры, которые планируется направить на реализацию заявленных экономических и социальных программ, просто дух захватывает. Ведь до 2030 года планируется выделить сотни триллионов рублей. Это значит, что Россия решила инвестировать сама в себя, а не финансировать зарубежные, зачастую, враждебные экономики. Самое важное, что эти средства реально есть и будут выделены. Да, не все эти средства лежат кучкой здесь и сейчас, это план до 2030 года. Но это реальный план развития даже при расходах, которые потребует СВО. И основные средства пойдут, во-первых, на развитие промышленности, индустрии внутри страны – без этого поднять уровень жизни невозможно. Во-вторых, на решение социальных проблем и вопросов. Ну и, в-третьих, – на решение демографических проблем.

Невозможно в одном материале перечислить все вопросы, поднимаемые в Послании. Сейчас это делает целая армия аналитиков и экспертов. Главное сейчас отметить, что оно фактически является стратегическим планом развития страны на ближайшие годы. Это позволяет посмотреть на всю палитру проблем системно, во взаимосвязи и взаимовлиянии друг на друга.

Однако требует ответа самый сложный вопрос. Почему всегда в бюджете нам не хватало средств? Почему мы не могли предложить нашему бизнесу дешевые долгосрочные кредиты? Помните, ставшую мемом фразу: "Денег нет, но вы держитесь"? Откуда же сейчас возьмутся необходимые деньги?

Это позволит сделать определенный перелом в финансово-экономической модели России. Необходим фактический отказ от дальнейшего следования правилам долларовой финансовой системы, жестко навязываемой США всем остальным странам. Сегодня доллар ничем не обеспечен. Он стоит ровно столько, сколько стоит бумага, на которой он напечатан. Но он позволяет США оплачивать им те реальные ресурсы, которыми обладают страны сателлиты.

Именно поэтому мы так долго не могли иметь денежную массу, обеспеченную нашими природными богатствами. Нам был навязан искусственный дефицит денежных средств через ограничение их суммой имеющихся у нас долларов.

При выходе из долларовой системы Россия может иметь ту денежную массу, которая обеспечивается суммой природных и технологических ресурсов нашей страны. Эти средства могут быть направлены на развитие собственной экономики. Позволит отказаться от пресловутого убеждения нашего Центробанка, что рост экономики может быть только умеренным, не выше 1,5% в год. Ложь. Это требование необходимо, чтобы экономика России оставалась отстающей. Наши ресурсы должны обеспечивать наше развитие. Тогда все поставленные в Послании задачи будут обязательно выполнены.

Федеральная тема - Войска Евросоюза могут отправиться на Украину

Эксперт "Минин - центра" Алексей Орехов отмечает, что на прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска Евросоюза могут отправиться на Украину.

Политическая элита Европы поражена военным психозом, призывая ожидать вооруженного противостояния с Россией. Возникает вопрос, кого именно пошлют на фронт в качестве пушечного мяса. Среднестатистический европейский гражданин не особо желает войны, он даже не готов платить экономическую цену за бесконечную поддержку Украины, у которой туманные перспективы на победу.

Если мы посмотрим на силы Североатлантического альянса без США, то увидим, что без американской помощи Европа столкнется с катастрофой, возможно хуже украинской. Две страны, обладающие крупнейшими вооруженными силами, Германия и Франция, в совокупности составляют лишь часть военного потенциала России. По общедоступным данным, объединенные силы европейских стран-членов НАТО даже близко не приближаются к уже подготовленным и получившим боевой опыт ВС РФ. Например, армии Германии (190 000 человек) и Франции (250 000 человек) составляют меньше половины численности от армии России. Конечно, при наличии армии США потенциалы на Европейском континенте сравняются, и НАТО значительно усилится, но есть факторы, которые существенно снижают боевые возможности НАТО.

Экономическая сторона вопроса - санкционный режим ослабил экономику Европы, и особенно ее тяжелую промышленность, что является провалом даже в мирное время. Это еще больше обостряет несостоятельность позиции европейских лидеров, которые обещают одновременно сокрушить Россию, изъяв дешевые энергоносители из собственной экономики, и подготовиться к возможному конфликту с ней, уже переключившейся на военную промышленность.

Социальная сторона возможного конфликта также является значимым фактором. Европейские вооруженные силы уже несколько десятилетий находятся в кадровом кризисе – в тех же Германии и Франции текущий некомплект личного состава превышает 15 процентов. При этом институт воинской повинности стал диковинкой, что существенно ограничивает возможности обороны Европы. Однако живая сила важна не только из-за пехотных боев, но и для эксплуатации имеющейся военной техники.

Есть и идеологический момент – уже два поколения в Европе выросли с категорическим неприятием военной службы. Упование на введение всеобщей воинской повинности и призыв в армии мигрантов и беженцев встречают резкий отпор как в обществе, так и среди мигрантов, имеющих значительные этнокультурные различия с "коренной" Европой – они приехали в нее не воевать с Россией, а обустраивать свою жизнь.

Можно говорить о том, что некоторая часть населения встанет в ряды оборонительных формирований в случае нападения России, однако Россия на Европу нападать не собирается. Если же Европа решит сама начать боевые действия, то на фоне материального и мобресурсного дефицита в отсутствие промышленных мощностей и энергоресурсов крах для нее неизбежен.

Тем не менее к заявлениям об отправке войск НАТО на Украину надо отнестись серьезно.

Региональная тема – Лидеры Нижегородской области

Эксперт "Минин-Центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что в конце февраля 2024 г. были подведены итоги президентского Всероссийского конкурса "Лидеры России". Конкурс стал неотъемлемой частью системы государственной кадровой политики.

Он обеспечивает своеобразную стандартизацию общероссийской корпоративной культуры в системе единой публичной власти современной России. Такая стандартизация необходима для того, чтобы государственные служащие в любом регионе и на любой должности придерживались в своей профессиональной работе одних и тех же принципов и подходов к решению однотипных управленческих задач. В результате создаётся стандартизированный кадровый резерв государственной службы, обеспечиваются дополнительные гарантии единства государственной политики на всей территории России.

На региональном уровне действуют аналогичные кадровые механизмы, ориентированные на задачи корпоративной культуры региональной системы публичной власти. В частности, в Нижегородской области третий год действует программа "Лидеры Нижегородской области", цель которой - выявить и объединить молодых лидеров, а также создать возможности для их профессионального развития в Нижегородской области. Из 10216 поступивших заявок в программу 2024 г. отобрано 250 лучших: лидеры общественных организаций и НКО, активисты студенческих объединений, социальные предприниматели и волонтеры. Среди участников третьего сезона 58% имеют степень бакалавра или специалиста, 16% — магистра, 26% являются действующими студентами вузов. 92% участников имеют опыт общественной работы. Участникам третьего сезона проекта "Лидеры Нижегородской области" предстоит пройти комплексную образовательную программу: научиться работать в команде, управлять проектами, строить траекторию карьерного роста. В открытой конкурентной борьбе им необходимо проявить свои лучшие качества, чтобы войти в топ-100 финалистов проекта.

Программа "Лидеры Нижегородской области" и другие меры по формированию корпоративной культуры государственных и муниципальных служащих закладывает основы преемственности региональной политики. В сочетании с практиками регулярной ротации губернаторских кадров механизмы региональной преемственности создают дополнительный фактор устойчивости регионального развития в России.