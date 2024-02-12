Почти 60 новорожденных появилось на свет в последний день зимы в Нижегородской области

В последний день зимы, 29 февраля, в Нижегородской области родилось 58 малышей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, это на два младенца меньше, чем в 2020 году. Тогда было зафиксировано рождение 60 человек.
Напомним, в прошлом году в брак вступили 20 тысяч нижегородских пар.
Также напомним, что в 2023 году в Нижегородской области родились 23 тысячи малышей.
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