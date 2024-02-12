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Общество

Образовательная программа для подростков по социальному проектированию стартовала в Нижегородской области

01 марта 2024 17:49  [116] Общество

В Нижегородской области с 1 марта 2024 года стартовала образовательная программа по социальному проектированию от организаторов подросткового инклюзивного форума "Ритм молодых" и регионального отделения "Движения Первых".

Как сообщили организаторы проекта, авторы лучших работ смогут принять участие в подростковом инклюзивном форуме "Ритм молодых".

Первый этап образовательной программы пройдет на базе нижегородских первичных отделений "Движения Первых". Более 1 000 подростков, в том числе с инвалидностью, войдут и разработают социально значимые проекты под руководством педагогов-наставников. В процессе обучения школьники пройдут тренинги по продвижению проектов, навыкам самопрезентации, командной работе и социальному проектированию от федеральных и региональных экспертов. Каждый блок образовательной программы направлен на усиление проектов участников.

Команды представят свои инициативы на региональном фестивале единых действий "С пользой" в апреле 2024 года, который станет вторым этапом отбора на подростковый инклюзивный форум "Ритм молодых". 

Финальный этап программы пройдет на базе отдыха "Изумрудное" с 29 по 31 августа 2024 года. В течение трех дней лучшие команды проработают финальную презентацию своих социальных и социально-предпринимательских проектов, примут участие в дискуссиях с экспертами в сфере бизнеса, политики и предпринимательства, а также получат различные ресурсы поддержки.

Организаторами образовательной программы также выступают министерство образования и науки, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, региональное отделение "Движения Первых", Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег", Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области".   

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Теги:
движение Молодежь
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