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Общество

Студенты нижегородских колледжей пообщались с участниками СВО

01 марта 2024 18:13  [91] Общество

Фото: Дом народного единства

Дом народного единства организовал встречи с участниками специальной военной операции в Нижегородском Губернском колледже и Нижегородском авиационном техническом колледже. В гости к ребятам пришли военнослужащие, которые на собственном опыте познали все тяготы передовой: медик "Лиса", снайпер "Синх", артиллерист "Десперадо".

"Мы рассказываем о реалиях СВО, о том, что происходит. Потому что в информационном пространстве где-то приукрашивают, где-то, наоборот, сгущают краски. А мы рассказываем, как есть на самом деле", - поделился инструктор центра подготовки спецназначения "Сталь" с позывным "Десперадо".

Открытый диалог, в который военнослужащие смело вступили со студентами, стал для ребят неожиданным.

"Сегодняшняя встреча меня удивила, потому что она прошла в формате живого общения. Это создает определенную атмосферу и позволяет глубже понять то, о чём говорят бойцы", - рассказал студент Нижегородского Губернского колледжа Андрей Кузнецов.

Ребята заранее изготовили партии окопных свечей, которые передали военнослужащим в качестве гуманитарной помощи.

"Я вижу, как наши студенты реагируют. Они спокойно и взвешенно воспринимают то, что рассказывают военные. И, самое главное, правильно расставляют точки на "i", - отметила директор Нижегородского Губернского колледжа Наталья Катышева.

Вторая встреча с участниками СВО прошла в Нижегородском авиационном техническом колледже.

"Думаю, что со студентами даже важнее общаться, чем со школьниками. Потому что это уже взрослые люди, которые сейчас получают профессию. А студенты Нижегородского авиационного колледжа изучают специальности, которые напрямую связаны с военным сектором", - поделилась инструктор центра подготовки специального назначения "Сталь" с позывным "Лиса".

Авиационный колледж принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи. Студенты покупают консервы, пекут печенье, делают окопные свечи. Ребята отметили: очень важно было из первых уст услышать, что их усилия по-настоящему важны для бойцов.

Инициатор мероприятия - министерство образования и науки Нижегородской области. В качестве соорганизаторов выступили центр подготовки специального назначения "Сталь" и Нижегородское отделение Общероссийского народного фронта.

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Теги:
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