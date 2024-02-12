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Происшествия

Житель Кстовского района обвиняется в убийстве своей знакомой

01 марта 2024 18:33  [94] Происшествия

Житель Кстовского района обвиняется в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского СУ СКР.

По версии следствия, в феврале 2024 года 72-летний подозреваемый находился в доме в селе Большая Ельня Кстовского района вместе со своей знакомой 58-летней женщиной. 

В ходе совместного распития спиртного мужчина нанёс потерпевшей не менее 5 ножевых ранений в область грудной клетки и шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина не признал. В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что двое подростков подозреваются в убийстве мужчины в Борском районе.

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Теги:
Кстовский район Убийство
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