Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, мероприятие прошло 1 марта в Уфе.

В заседании также приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак, высшие должностные лица регионов ПФО, представители Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти, научных и общественных организаций, законодатели.

Открывая заседание Совета, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что повышение уровня доверия людей к органам власти и общественным институтам - это ключевой фактор общественно-политической стабильности и поступательного развития нашей страны. Полпред рассказал о работе, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным. Одним из ее результатов стало активное вовлечение жителей в оценку качества государственных и муниципальных услуг и участие граждан в управлении территориями на местном уровне с помощью механизма инициативного бюджетирования.

По мнению полпреда, принимая во внимание внутриполитическую ситуацию – подготовку к выборам президента и СВО – региональной власти необходимо уделить особое внимание эффективной коммуникации с жителями, включению граждан в процесс принятия решений и более активному использованию механизмов обратной связи, в том числе за счет привлечения Центров управления регионами. "В ПФО одними из первых в России заработали различные сервисы обратной связи, которые сегодня трансформировались в крупные федеральные платформы. Главы регионов активно используют социальные сети и наш округ здесь также на ведущих позициях в стране. С развитием IT- технологий каналов коммуникаций становится все больше, их влияние растет. Эти информационные ресурсы надо активно использовать для конструктивного диалога и партнерства власти и общества, особенно на уровне муниципалитетов; и в целом - для укрепления гражданской солидарности и противостояния в условиях СВО деструктивным силам", – подчеркнул Игорь Комаров.

Глеб Никитин рассказал участникам совещания о о проектах обратной связи с жителями, которые реализуются как в Нижегородской области, так и в других регионах ПФО: "Мы не остановились на реализации программы "Формирование комфортной городской среды", а начали интегрировать свои региональные практики в инициативное бюджетирование. Главный пример – проект "Вам решать!". За время проведения проекта сотрудники муниципалитетов существенным образом улучшили свои практики взаимодействия с населением: они обсуждают проекты, работают с инициативными группами, организуют опросы и голосования. Одним из флагманских проектов в Нижегородской области стал проект "Социальный участковый". Социальный участковый – это доверенное лицо и добровольный помощник соседей. Благодаря ему сведения о местных проблемах быстрее и полнее доходят до органов власти. Кроме того, социальные участковые – своего рода навигаторы в море информации. У них уже появляются добровольные помощники, которые высказывают свои предложения и помогают распространять информацию. Еще одно важнейшее направление деятельности – это система коммуникаций с институтами гражданского общества и некоммерческими организациями. В регионе для этого был создан "Нижегородский дом народного единства". На его базе работает целый ряд организаций, реализуются различные направления поддержки".