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Политика

Станислав Прокопович: "Несмотря на международную повестку, президент большую часть обращения посвятил развитию страны"

02 марта 2024 10:44  [104] Политика

"Несмотря на очень насыщенную и непростую международную повестку, президент большую часть своего обращения посвятил развитию страны", - подчеркнул председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.  

По его словам, это отразилось и в поручениях правительству РФ в части развития технологического суверенитета, и в формировании новых национальных проектов – "Экономика данных", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Семья", и в поддержке семей военнослужащих, особенно  участников СВО, и в существенном выделении средств для догазификации садовых товариществ.

"Президент уделил отдельное внимание налогово-фискальной политике нашей страны, а также транспорту. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. Планируется, что в текущем году магистраль будет продлена до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну – до Владивостока. Также за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов. Новый значимый автодорожный проект – строительство трассы Джубга – Сочи. Она сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, до полутора часов. Будут выделены 150 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта и дополнительно 66 миллиардов рублей – на закупку школьных автобусов для российских регионов. 250 миллиардов рублей будет направлено на развитие аэропортовой сети, предстоит и обновление воздушного парка за счет отечественных самолетов", - отметил Станислав Прокопович.

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Теги:
Владимир Путин Станислав Прокопович
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