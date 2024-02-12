20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2024 11:56  [38] Отборочный этап на Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2024" стартовал в Нижегородской области
01 марта 2024 18:22  [253] Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной
01 марта 2024 18:13  [267] Студенты нижегородских колледжей пообщались с участниками СВО
01 марта 2024 18:08  [278] Уборка снега на 25 улицах в Нижнем Новгороде пройдет в ночь на 2 марта
01 марта 2024 17:49  [345] Образовательная программа для подростков по социальному проектированию стартовала в Нижегородской области
01 марта 2024 17:45  [273] Почти 60 новорожденных появилось на свет в последний день зимы в Нижегородской области
01 марта 2024 17:25  [363] Реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде
01 марта 2024 17:16  [256] Нижегородцы могут повлиять на пропускную способность улично-дорожной сети
01 марта 2024 16:54  [259] "Школа архивного волонтёра АрхивНО" завершает прием заявок на обучение
01 марта 2024 15:48  [376] Суд отказал в иске предпринимателя к Нижегородской епархии
Общество

Отборочный этап на Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2024" стартовал в Нижегородской области

02 марта 2024 11:56  [38] Общество

Жители Нижегородской области приглашаются к участию во  Всероссийском литературном конкурсе "Герои Великой Победы-2024" - на лучшее произведение эпического, исторического и  военно-патриотического содержания: литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография, текст песни.

Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2024" проводится ежегодно. Его главная цель — сохранение и увековечение памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранение военно-исторического наследия России.

Первый, отборочный этап продлится до 1 мая 2024 года.

Узнать подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте: https://героивеликойпобеды.рф/.

Организаторами выступают Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом "Не секретно".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph