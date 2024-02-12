Отборочный этап на Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2024" стартовал в Нижегородской области Общество

Жители Нижегородской области приглашаются к участию во Всероссийском литературном конкурсе "Герои Великой Победы-2024" - на лучшее произведение эпического, исторического и военно-патриотического содержания: литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография, текст песни.

Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2024" проводится ежегодно. Его главная цель — сохранение и увековечение памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранение военно-исторического наследия России.

Первый, отборочный этап продлится до 1 мая 2024 года.

Узнать подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте: https://героивеликойпобеды.рф/.

Организаторами выступают Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом "Не секретно".