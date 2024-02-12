Нижегородский центр занятости проведет информационно-методическое мероприятие для работодателей в Сарове Общество

Нижегородский центр занятости населения проведет информационно-методическое мероприятие для работодателей 4 марта в саровском филиале центра занятости с 9.00 до 16.00.

Кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят такие актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения, как:

соблюдение требований законодательства в сфере занятости, а также действия по недопущению их нарушения; трудоустройство отдельных категорий граждан на квотируемые рабочие места; использование единой цифровой платформы в сфере занятости трудовых отношений "Работа в России"; участие предприятий в программе субсидирования найма; проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными ситуациями и бизнес-ситуациями.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта "Демография". Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы ранее, в 2019-2022 годах.