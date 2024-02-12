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Происшествия

Нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного пожара в Городце

02 марта 2024 15:30  [105] Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль установление обстоятельств пожара в частном жилом доме, расположенном на ул. Максима Горького в Городце.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате пожара погиб подросток.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения всех обстоятельств трагедии выезжал Городецкий городской прокурор Владимир Митюрин.

По факту гибели человека в результате пожара в частном доме уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что женщина госпитализирована после пожара на улице Героя Чугунова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городец Пожар Прокуратура
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