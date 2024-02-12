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Культура и отдых

Самую музыкальную семью выберут в России

02 марта 2024 16:28  [3] Культура и отдых

Проект патриотической песни "Родники" запускает новый специальный конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников". Об этом сообщили в Оргкомитете Года семьи.

В конкурсе могут принять участие все творческие семьи страны, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальна семья года получит главный приз 1 миллион рублей.

Откроет конкурс "Вместе. Музыкальная семья года по версии "Родников" мини-фильм о семье художественного руководителя и идеолога проекта "Родники", народного артиста России Олега Газманова. Фильм станет ориентиром для будущих конкурсантов.

"Наш президент объявил 2024 год Годом семьи. А все наши "Родниковские" семьи — люди творческие. Кто-то пишет песни, кто-то – стихи, кто-то поёт под гитару всей семьей, вместе со своими детьми и внуками. И все это вдохновение каждый человек черпает из своей семьи, от тех, кто его окружает каждый день своей любовью и теплотой. Поэтому нам очень интересны и важны эти семейные музыкальные истории. Мы хотим выбрать самую красивую и добрую", - сказал Олег Газманов, народный артист России, идеолог и художественный руководитель проекта "Родники".

В качестве заявок конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты.

"Такие ценности как любовь, верность, уважение, взаимопонимание  и поддержка являются основой крепкой, счастливой семьи, в которой есть возможности реализации для каждого. Основная идея специального конкурса – собрать музыкальные семейные истории, показать, что именно в семье люди могут раскрыть свои лучшие способности, заниматься любимым делом, вдохновлять и объединять с помощью музыки и творчества", - сказала Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут.

Подать заявку на конкурс можно с 1 марта до 31 мая. С 1 по 15 июня 2024 года жюри выберет 7 лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте "Родники".

Финал конкурса состоится 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, в Москве. Семь семей-номинантов примут участие в финальном концерте с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из фильмов конкурсантов. Во время концерта жюри определит победителя — самую музыкальную семью года по версии "Родников".

"Мы обратили внимание, что все певцы и музыканты из нашего огромного "родниковского" сообщества, что называется, родом из музыкального детства. Именно семья закладывает те основы творчества, которому потом посвящается жизнь. Особенно это видно на наших маленьких "родничках", которые делают первые шаги в музыке и певческой карьере. Конечно, талант играет огромную роль, но поддерживают и направляют их на этом пути их родные. Поэтому новым конкурсом мы хотим отдать дань уважения музыкальным семьям, которые растят для нашей страны новых звезд", - отметила Елена Ульянова, генеральный продюсер проекта "Родники".

Год семьи проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий года утвержден Правительством Российской Федерации. В течение года программа мероприятий Года семьи охватывает 89 российских регионов и рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста.

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Теги:
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