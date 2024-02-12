Окна в подъезде дома в Дзержинске заменили после крупного штрафа от ГЖИ Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Окна в подъезде дома в Дзержинске заменили после крупного штрафа от ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Жительница дома №7 по улице Клюквина в Дзержинске обратилась в ГЖИ с жалобой на разбитые окна в подъезде. Все заявки жителей управляющая организация игнорировала. Ремонт не проводился, жители закрывали окна подручными материалами. При этом поврежденные окна необходимо вовремя ремонтировать, чтобы обеспечить нужную температуру и уровень шумоизоляции внутри подъезда. Это особенно важно в холодное время года, когда требуется сохранение тепла в помещении.

"В ходе проверки факты, изложенные в жалобе жителей, подтвердились: выявлено частичное отсутствие остекления в деревянных рамах. По выявленным нарушениям в отношении ООО "УК "Управдом-центр" было возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф составил 254 тысячи рублей. Кроме того, управляющей организации было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Повторная проверка показала, что предписание исполнено. Домоуправляющая компания выполнила установку в подъезде пластиковых стеклопакетов", - сообщил начальник дзержинского отдела ГЖИ Алексей Заика.

За два месяца 2004 года в дзержинский отдел Госжилинспекции поступило 672 жалобы на неудовлетворительную работу управляющих компаний. По результатам проверок специалисты отдела выдали домоуправляющим компаниям 9 предписаний и 33 предостережения.