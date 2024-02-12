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Общество

Профконсультации проведут в преддверии 8 Марта для жительниц Нижегородской области

03 марта 2024 13:22  [72] Общество
Профконсультации проведут в преддверии 8 Марта для жительниц Нижегородской области

Профконсультации проведут в преддверии 8 Марта для жительниц Нижегородской области

Профориентационные консультации проведут в преддверии 8 Марта для жительниц Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

В частности, 6 марта в саровском филиале и дивеевском отделении центра занятости состоятся профориентационные консультации для обратившихся безработных женщин, в том числе планирующих обучение по программам службы занятости. Встречи запланированы с 10.00 до 12.00.

В программе - групповые консультации профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также смены направления сферы деятельности (при необходимости). Психолог поможет определить уровень стресса, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Также 6 марта с 10.00 до 12.00 в саровском филиале центра занятости пройдет приуроченное к 8 Марта мероприятие по социальной адаптации. Специалисты службы занятости проведут консультации по программам "Женский взгляд на безработицу! Методы и способы поиска работы. Информирование о положении на рынке труда. Индивидуальный план поиска работы".

На таких занятиях специалисты помогают грамотно составить профессиональное резюме, обрести навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и освоить стратегию поиска работы, что повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их скорейшему трудоустройству.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.

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Теги:
Занятость и безработица
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