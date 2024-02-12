Юные футболисты из ДНР посмотрели игру "Пари-НН" — "Факел"

фото: https://t.me/glebnikitin_nn
Юные футболисты из ДНР посмотрели первую игру сезона "Пари-НН" — "Факел". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По обращению уроженца Шахтёрска глава региона пригласил ребят на игру и экскурсии. Также мини-футбольный клуб "Торпедо" проведёт им мастер-класс"
"Денис - сам вырос в Шахтерске, сейчас живет в Нижнем Новгороде, поддерживает связь с молодежью из родного города", - уточнил Глеб Никитин.
Кстати, сам матч завершился вничью — 1:1. Счёт открыл "воронежец" Вячеслав Якимов на 24 минуте и сравнял Кирилл Гоцук на 64.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+