Триста свертков с наркотиками изъяли у трех иностранок в Нижнем Новгороде

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Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде трех иностранок, у которых были найдены 300 свертков с наркотическими веществами.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемых остановили на проспекте Ленина.
Отмечается, что у задержанных женщин 1995, 1998 и 2000 годов рождения во время обысков по месту проживания было найдено 217 свертков с веществом. Проведенная экспертиза показала, что это героин массой почти 190 гр. и метадон весом 51 гр.
Кроме того, удалось изъять наркотики и из тайников-закладок, которые задержанные делали на территории Ленинского района.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств организованной группой…), возбуждено уголовное дело.
На время предварительного следствия троим женщинам, ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, фигуранты проверяются на причастность к аналогичным фактам преступной деятельности на территории региона. Также оперативными сотрудниками устанавливаются каналы поступления к злоумышленницам наркотических средств.
В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Арзамасе.
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