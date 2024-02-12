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Происшествия

Триста свертков с наркотиками изъяли у трех иностранок в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 09:02  [62] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде трех иностранок, у которых были найдены 300 свертков с наркотическими веществами.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемых остановили на проспекте Ленина.

Отмечается, что у задержанных женщин 1995, 1998 и 2000 годов рождения во время обысков по месту проживания было найдено 217 свертков с веществом. Проведенная экспертиза показала, что это героин массой почти 190 гр. и метадон весом 51 гр.

Кроме того, удалось изъять наркотики и из тайников-закладок, которые задержанные делали на территории Ленинского района.

По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств организованной группой…), возбуждено уголовное дело. 

На время предварительного следствия троим женщинам, ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Расследование уголовного дела продолжается, фигуранты проверяются на причастность к аналогичным фактам преступной деятельности на территории региона. Также оперативными сотрудниками устанавливаются каналы поступления к злоумышленницам наркотических средств.

В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Арзамасе.

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Теги:
Наркотики
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