ГЖД усилила работу по очистке пассажирских платформ от снега

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Горьковская железная дорога усилила работу по очистке пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Совместно с подрядными организациями проводится ежедневная очистка территории вокзалов и станций ото льда, просыпка платформ песком и реагентами.
Кроме того, организован контроль санитарного состояния перронов начальниками участков и машинистами.
Всего с начала зимнего периода 2023-204 гг. со станций ГЖД было вывезено почти 5 млн м3 снега. Это превышает показатель прошлого сезона на 54%.
Ранее сообщалось, что новая система навигации появится на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде.
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