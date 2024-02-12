ГЖД усилила работу по очистке пассажирских платформ от снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горьковская железная дорога усилила работу по очистке пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Совместно с подрядными организациями проводится ежедневная очистка территории вокзалов и станций ото льда, просыпка платформ песком и реагентами.

Кроме того, организован контроль санитарного состояния перронов начальниками участков и машинистами.

Всего с начала зимнего периода 2023-204 гг. со станций ГЖД было вывезено почти 5 млн м3 снега. Это превышает показатель прошлого сезона на 54%.

Ранее сообщалось, что новая система навигации появится на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде.