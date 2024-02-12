Евгений Люлин: "Благодаря вам и вашим коллегам в архивных фондах сохраняются документы" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем архивов.

"Уважаемые друзья! Поздравляю ветеранов и специалистов архивного дела с профессиональным праздником - Днем архивов!

Благодаря вам и вашим коллегам в архивных фондах сохраняются документы, позволяющие изучить деятельность любой организации, министерства, ведомства, восстановить семейную родословную.

Профессиональный труд специалистов архивной службы является залогом сохранения памяти о важнейших вехах отечественной истории. Архивисты хранят и систематизируют огромные объемы информации, по которым в будущем будут судить и о нашем с вами времени.

Именно вы своим трудом обеспечиваете ту самую связь времен и поколений, благодаря которой формируется история Нижегородской области и всей нашей страны, сохраняется память о ее героях и достижениях.

Огромное спасибо вам за ваш труд, профессионализм и ответственность. Желаю вам успехов в вашей работе, а также крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго", - сказал Евгений Люлин.