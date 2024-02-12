Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2024 09:55  [96] Юрий Шалабаев: "Большое спасибо всем нижегородским архивистам за их труд и любовь к своей профессии"
10 марта 2024 09:35  [100] Евгений Люлин: "Благодаря вам и вашим коллегам в архивных фондах сохраняются документы"
09 марта 2024 17:44  [315] Проект здания школы на Украинской в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу
09 марта 2024 15:30  [312] Суд оштрафовал организатора свалки под Нижним Новгородом на 2 млн рублей
09 марта 2024 11:52  [615] Фонд ОМС увеличил объемы бесплатной стоматологической помощи для нижегородцев
09 марта 2024 10:28  [370] Конкурс для юных изобретателей состоится в Нижегородской области 28 марта
08 марта 2024 15:15  [620] Нижегородки "серебряного" возраста посетили День красоты и здоровья
08 марта 2024 14:13  [525] “Единая Россия” поздравила жительниц Нижнего Новгорода с 8 марта
08 марта 2024 12:18  [520] Последние "Дискотеки на катке" в Автозаводском парке пройдут 8 и 9 марта
08 марта 2024 10:10  [456] Юрий Шалабаев: "Вы – символ силы и красоты, дарящий нам веру в лучшее будущее"
Общество

Евгений Люлин: "Благодаря вам и вашим коллегам в архивных фондах сохраняются документы"

10 марта 2024 09:35  [100] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем архивов.

"Уважаемые друзья! Поздравляю ветеранов и специалистов архивного дела с профессиональным праздником - Днем архивов!

Благодаря вам и вашим коллегам в архивных фондах сохраняются документы, позволяющие изучить деятельность любой организации, министерства, ведомства, восстановить семейную родословную.

Профессиональный труд специалистов архивной службы является залогом сохранения памяти о важнейших вехах отечественной истории. Архивисты хранят и систематизируют огромные объемы информации, по которым в будущем будут судить и о нашем с вами времени.

Именно вы своим трудом обеспечиваете ту самую связь времен и поколений, благодаря которой формируется история Нижегородской области и всей нашей страны, сохраняется память о ее героях и достижениях.

Огромное спасибо вам за ваш труд, профессионализм и ответственность. Желаю вам успехов в вашей работе, а также крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго", - сказал Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архивные документы Евгений Люлин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph