"Торпедо" уступило "СКА" во втором матче серии Кубка Гагарина Спорт

Фото: hctorpedo.ru

Нижегородское "Торпедо" не смогло удержать превосходство во втором матче серии с питерским СКА, уступив во втором овертайме. Об этом сообщается на сайте hctorpedo.ru. Игра закончилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу СКА.

Счет в матче открыли Максим Летунов и Сергей Гончарук. Однако Сергей Толчинский и Михаил Воробьев смогли сравнять счет в основное время. Решающим броском в овертайме стала шайба Василия Глотова. Счет в серии до четырех побед стал равным — 1–1. Третья встреча состоится в Нижнем Новгороде 5 марта.

Как отметил главный тренер автозаводцев Игорь Ларионов, прошедшая игра стала праздником хоккея.

"Наши ребята на самом деле показали хороший хоккей: характерный, правильный. К сожалению, удача была не на нашей стороне. Конечно, приятно играть с большой аудиторией. Это был праздник хоккея!", - сказал Игорь Ларионов.

Ранее сообщалось, что хоккейную школу "Торпедо" в Нижнем Новгороде планируется построить по концессии.