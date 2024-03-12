Евгений Люлин: "В работу сферы бытового обслуживания и ЖКХ сейчас активно внедряются новые технологии"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Уважаемые друзья! Ветераны и работники предприятий бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ежедневно вы и ваши коллеги своим честным и профессиональным трудом делаете жизнь нижегородцев и миллионов наших соотечественников комфортнее, благополучнее, удобнее. Вы обеспечиваете коммунальными услугами жилые дома, школы, больницы, детсады, социальные учреждения.

В работу сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального комплекса сейчас активно внедряются новые технологии, проводятся мероприятия программы модернизации ЖКХ, обновляются объекты инфраструктуры, люди обеспечиваются качественными услугами.

Своими успехами отрасль обязана вам! Огромное спасибо за вашу преданность профессии, напряженную и самоотверженную работу! Желаю вам удачи, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.