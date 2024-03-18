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Культура и отдых

Евгений Люлин: "Мы гордимся российским театральным искусством"

27 марта 2024 09:45  [88] Культура и отдых

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем театра.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Международным днем театра!

Как самый популярный и многогранный вид искусства театр постоянно удивляет своих поклонников. Не теряя актуальности, он отвечает на запросы общества, всегда откликается на злобу дня.

Мы гордимся российским театральным искусством и его вкладом в мировую культуру, восхищаемся лучшими отечественными актерами, драматургами, режиссерами. Нижний Новгород подарил стране и миру целую плеяду выдающихся театральных деятелей. Евгений Евстигнеев, Людмила Хитяева, Владимир Самойлов, Александр Палеес, Ирина Мазуркевич и многие другие отлично известны поклонникам театра и кино.

Благодарю служителей Мельпомены, мастеров сцены, ветеранов театра, молодых актеров, режиссеров, представителей всех театральных профессий – за верность и преданность любимому делу! Желаю вам вдохновения, насыщенной творческой жизни, зрительских симпатий!", - сказал Евгений Люлин.

 

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Теги:
Евгений Люлин Праздники Театр
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