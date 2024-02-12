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Общество

Решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке

04 марта 2024 10:02  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Граждан Германии Ремо Кирш, переехавший в Нижегородскую область на постоянное место жительства вместе с женой, получил гражданство Российской Федерации в исключительном порядке по решению президента РФ Владимира Путина и по ходатайству губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Соответствующий указ был подписан 1 марта 2024 года.

"Пример Ремо Кирша – еще одно подтверждение того, что Россия – это страна, политика которой построена на продвижении многополярного мира. Да, руководство ряда стран проводит недружественную России политику, но это не значит, что граждане этих стран разделяют такие ценности. Президент России не раз отмечал, что мы открыты миру и сотрудничеству. Надеюсь, что такие новости станут стимулом для других  иностранных высококвалифицированных  специалистов для того, чтобы жить и работать здесь", - сказал Глеб Никитин.

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, Ремо Кирш активно выступает за дружбу с Россией на своих страницах в социальных сетях, а также в средствах массовой информации пропагандирует положительные стороны проживания в России, в том числе на территории нашего региона.

"Он является участником различных международных мероприятий, организуемых на территории Нижегородской области, где рассказывает о своем опыте переезда в Россию и о преимуществах проживания в нашей стране. Такая любовь к нашему региону и России не может не радовать", - отметила Ольга Гусева.

Напомним, Ремо Кирш - один из участников проекта "Дружба Глобал", целью которого является развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни.

После посещения региона в рамках проекта Ремо Кирш принял решение переехать в Нижегородскую область на постоянное место жительства вместе со своей женой Биргит. В 2021 году он продал свой бизнес в Германии и приобрел несколько гектаров земли для реализации своего проекта - экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми  домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Проект рассчитан на граждан Германии, которые примут решение о переезде в Нижегородскую область, а также на жителей региона. Строительство поселка осуществляется на личные средства Ремо Кирша. 

"Я очень рад стать частью великой страны, которую я люблю и чьи традиции и историю уважаю. Мы проделали долгий пусть, чтобы обрести настоящий дом в стране, где царят правильные ценности и живут понимающее и добродушные люди. Я очень благодарен президенту Российской Федерации за то, что он удовлетворил ходатайство. Теперь я могу считать себя русским не только душой, но и по паспорту. Я также благодарен правительству Нижегородской области за помощь и поддержку", - сказал Ремо Кирш.

По информации министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, гражданство Российской Федерации также получила жена Ремо Кирша  Биргит Кирш.

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Теги:
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