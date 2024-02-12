Приёмная кампания в 1 и 2 классы стартует в "Школе 800" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Приёмная кампания в АНОО "Школа 800"стартует сегодня во всех трех корпусах. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Прием на обучение будет проводится онлайн через личный кабинет на сайте "Школы 800". Создать его можно будет с 4 по 7 марта. Пошаговую инструкцию опубликуют на сайте Школы 800 и в группе Вконтакте утром 4 марта.

Отмечается, что в корпусах "Верхние Печеры" и "Автозавод" на 2024/25 учебный год будет открыт набор в 1 классы по 100 человек в каждый корпус. В корпус "Сормово" будет открыт набор в 1 и 2 классы. Для учащихся 1 классов выделено 50 мест, из которых 25 — это основные места и 25 дополнительные. Они предназначены - для жителей окрестных домов микрорайона. Столько же учеников наберут и в 2 классы.

Согласно сообщению, сведения о наборе в 5-8 и в 10 классы на 2024/25 учебный год появится на сайте учебного заведения 18 марта. Более подробно с правилами приема можно ознакомиться разделе "Поступающим".

Ранее сообщалось, что "Школа 800" создаст совместный проект с дизайнерским брендом OKSANA KOSAREVA.