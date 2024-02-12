Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии Общество

Набор в бесплатную ИТ-Академию по олимпиадному программированию от ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" стартовал в Нижегородской области.

Обучение будет проходить с 24 по 31 марта 2024 года.

Для участия в программе приглашаются школьники в возрасте от 14 до 18 лет из Приволжского федерального округа, участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2023-2024 учебного года, выступающие за 7-10 классы и набравшие не более 550 баллов.

"Нижегородская область славится успехами олимпиадного движения, начиная с Владимира Лелюха, который заложил его основы и создал уникальную школу подготовки ребят. Сегодня наши усилия направлены на развитие талантливой молодежи, которым было бы комфортно учиться и достигать высот. Точкой притяжения и помощником в этом станет ИТ-кампус "НЕЙМАРК", который строится сейчас в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Наука и университеты» по инициативе президента", — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Школьники, прошедшие предварительный отбор, будут заниматься олимпиадным программированием, решать задачи, а также углубят свои знания в сфере программирования, усовершенствуют опыт прохождения соревнований, тренировок и "мягкие" навыки на дополнительных занятиях. Резидентов "НЕЙМАРК.ИТ-Академии" ждут практические и лекционные занятия по теории чисел, теории графов и структурам данных. Итогом программы станет контест – соревнование по спортивному программированию, в котором все участники смогут применить и проверить на практике полученные навыки.

"Технологии изменяются каждый день, но фундаментальные знания, которые дает опыт спортивного программирования, не устаревают. Они могут пригодиться в любой сфере деятельности. Кроме того, олимпиадное программирование — отличная возможность подготовиться к учебе в вузе, а затем и к собеседованию в ИТ-компании. В рамках академии ребята смогут научиться быстро ориентироваться и решать задачи нестандартно", – отметил советник губернатора Нижегородской области, директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников.

Обучение будут проводить эксперты и педагоги, участвующие или принимавшие участие в прошлом в соревнованиях по олимпиадному программированию и работающие в ведущих ИТ-компаниях. Научный руководитель ИТ-Академии - ведущий инженер Huawei, эксперт центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике, действующий тренер по олимпиадному программированию, серебряный призер ICPС-2011 Алексей Шмелев.

"Центр "Вега" содействует подготовке ребят ко Всероссийской олимпиаде школьников, в том числе по информатике. Участие в программе по олимпиадному программированию – это отличная возможность совершенствоваться в перспективной профессии, познакомиться с единомышленниками и экспертами в ИТ. Ученики предыдущих программ ИТ-Академии добиваются невероятных успехов. Например, совсем недавно Константин Федько и Захар Безруков, учащиеся лицея №38 Нижнего Новгорода, стали победителями в финале Национальной технологической олимпиады. Не упускайте шанс стать частью ИТ-сообщества еще в школе, это поможет вашей будущей карьере!", – сказала директор регионального центра развития талантов "Вега" Ирина Зиновьева.

Чтобы пройти конкурсный отбор, нужно зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте регионального центра развития талантов "Вега" (https://vega52.ru/events/neymark-it-akademiya-po-olimpia). Участникам из Нижегородской области необходимо также пройти обязательную регистрацию через систему "Навигатор дополнительного образования".

Заявки принимаются до 7 марта 2024 года, результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте "Веги" не позднее 12 марта. Участие, проживание и питание для участников программы бесплатные.

Ранее сообщалось, что IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году.