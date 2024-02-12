Нижегородцы стали чаще пользоваться наземным общественным транспортом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество поездок в наземном транспорте Нижнего Новгорода в феврале 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года выросло на 9,4%. Как сообщает ГКУ НО "ЦРТС", при этом пассажиры предпочитали расплачиваться за проезд картой.

Самыми востребованным городскими автобусными маршрутами в феврале стали А-90, Т-45, А-48, Т-83 и Т-67. Кроме того, среди трамваев самыми популярными признаны №417, №8, №21. Если говорить о троллейбусах, то пассажиры в феврале выбирали маршруты №14, №31 и №10.

Также сообщается, что на пригородном муниципальном маршруте №138 "Кстово – Слободское — Прокошево" с сегодняшнего дня увеличено количество вышедших на линию автобусов до 3.

Новый график движения будет доступен на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем с 5 марта.

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-2 изменится в Верхних Печёрах.