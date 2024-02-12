"Заповедные кварталы" приглашают узнать о любви и нравах нижегородцев XIX-XX веков Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

“Заповедные кварталы” к Международному женскому дню 8 Марта приготовили новую атмосферную экскурсию по старинному кварталу церкви Трех Святителей. Как сообщается на сайте правительства Нижегородской области, премьера новой романтической программы “Дела сердечные” (14+) состоится 7 марта.

Профессиональные гиды расскажут, как в былые времена проходили знакомства молодых людей. Некоторые горожане того времени придерживались советов сборника “Хороший тон”, кто-то прибегал к помощи свах, другие знакомились на балах или даже писали объявления в брачные газеты.

В центре особого внимания станут личные переписки со своими любимыми известных обитателей квартала - Максима Горького, Адама Богдановича и Владимира Короленко.