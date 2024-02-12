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Культура и отдых

"Заповедные кварталы" приглашают узнать о любви и нравах нижегородцев XIX-XX веков

04 марта 2024 11:53  [75] Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

“Заповедные кварталы” к Международному женскому дню 8 Марта приготовили новую атмосферную экскурсию по старинному кварталу церкви Трех Святителей. Как сообщается на сайте правительства Нижегородской области, премьера новой романтической программы “Дела сердечные” (14+) состоится 7 марта.

Профессиональные гиды расскажут, как в былые времена проходили знакомства молодых людей. Некоторые горожане того времени придерживались советов сборника “Хороший тон”, кто-то прибегал к помощи свах, другие знакомились на балах или даже писали объявления в брачные газеты.

В центре особого внимания станут личные переписки со своими любимыми известных обитателей квартала - Максима Горького, Адама Богдановича и Владимира Короленко.

Завершится прогулка традиционным чаепитием у самовара. Записаться на экскурсию можно на сайте.

Также 8-10 марта в "Заповедных кварталах" пройдут самые популярные прогулки проекта: "Первый взгляд» (6+), "Упоительные истории" (18+) и "Праздность и безделье в XIX веке" (18+).

Ранее сообщалось, что около 50 сельских и районных домов культуры в регионе получат поддержку в рамках проекта "Культура малой Родины".

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Теги:
8 марта Туризм Экскурсия
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