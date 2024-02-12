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Общество

Нижегородская область взяла патронаж над делегацией Бразилии на ВФМ-2024 в Сочи

04 марта 2024 12:38  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На всемирном фестивале молодежи в Сочи, Нижегородская область вместе с Ульяновской взяли под культурную опеку делегацию Бразилии. Как сообщает пресс-служба правительство региона, это произошло в день многонационального единства в рамках фестиваля.

Ключевая цель шефства — установление молодежных побратимских связей, обмен делегациями и знакомство с культурами.На выставочном стенде Нижегородской области был организован квиз на знания истории и культуры Бразилии. Кроме того, участники нижегородской и бразильской делегации стали моделями модного показа молодёжного бренда "Родина". Закончилось дефиле демонстрацией официальной формы Нижегородской области. Также в рамках культурно-просветительской программы был представлен традиционный нижегородский костюм.

Бразильцы, в свою очередь, провели танцевальный мастер-класс по самбе. Советник по международным отношениям председательства ММФ БРИКС Энрике Домингес стал участником шоу в образовательном павильоне

Вечерняя часть мероприятия, под названием "Столица закатов", началась ровно в момент наступления заката по нижегородскому времени – 17:43. Под аплодисменты делегаций, на медиаэкранах шла трансляция нижегородского заката.

На память о фестивале бразильская делегация получила в подарок 270 матрёшек. Завершился день вечеринкой "После заката".

Ранее сообщалось, что в церемонии открытия ВФМ-2024 принял участие Евгений Люлин.

Напомним, что нижегородских делегатов проводили на Всемирный фестиваль молодежи.

СПРАВКА:

Всемирный фестиваль молодежи проводится в соответствии с Указом президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие около 20 тысяч человек. Впервые в истории фестивального движения к участию допущены подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

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Теги:
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