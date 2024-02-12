Фестиваль спорта "На лыжи!" от Эн+ стартует во второй раз в Нижнем Новгороде Спорт

Жителей Нижнего Новгорода приглашают принять участие в фестивале "На лыжи!", который состоится 10 марта на Щелоковском хуторе. Организаторами мероприятия выступают Эн+ и РУСАЛ.

Спортивное мероприятие проходит ежегодно в разных уголках нашей страны с 2016 года. В этом году оно охватит в 22 города РФ .

В Нижнем Новгороде торжественное открытие спортивного фестиваля пройдет в 11:00. Принять участие в забегах в рамках мероприятия смогут как дети, так и взрослые. Перед этими участниками выдадут стартовые номера. Лыжникам предстоит преодолеть разные дистанции: 500 метров, 2 км, 3 км и 5 км.

Для гостей предусмотрены и другие активности: мастер-классы по лыжным гонкам, конкурсы, подвижные игры. Кроме того, организаторы мероприятия подготовят фотозоны, аквагрим, горячий чай и многое другое.

Для участия в фестивале требуется предварительная регистрация до 7 марта включительно. Также необходимо предоставить оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям. С подробностями можно ознакомиться по ссылке nalyzhi.ru. Здесь же можно зарегистрироваться на старты. Участие – бесплатное!

"Традиционно в городах присутствия спортивное мероприятие "На лыжи!" собирает большое количество участников. И это неудивительно, потому что лыжи – наш национальный вид спорта. Мы приглашаем принять участи всех желающих. Приходите сами, берите с собой семьи и друзей. Заряд хорошего настроения гарантируем!", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что проект "На лыжи!" основан общественным деятелем Олегом Дерипаской в 2016 при поддержке Федерации лыжных гонок России. Назначением и целью мероприятия является развитие лыжного спорта и популяризации лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта. Сейчас более 3 миллионов россиян увлекаются лыжами. И их число постоянно растет. Лыжи сегодня -это не просто спорт, это отличная традиция, которая к тому же, может быть еще и семейной. Она позволяет провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии.