IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
04 марта 2024 13:58  [3] Фестиваль спорта "На лыжи!" от Эн+ стартует во второй раз в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 09:46  [184] "Торпедо" уступило "СКА" во втором матче серии Кубка Гагарина
03 марта 2024 17:21  [284] Юные футболисты из ДНР посмотрели игру "Пари-НН" — "Факел"
01 марта 2024 16:39  [512] Два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей
01 марта 2024 15:37  [478] Недостроенный ФОК снесут в Сормове за 39 млн рублей
26 февраля 2024 18:08  [502] Проект фехтовального комплекса в Арзамасе одобрен экспертизой
26 февраля 2024 17:35  [484] Два спортклуба построят рядом с Московским шоссе в Нижнем Новгороде
26 февраля 2024 13:21  [443] Нижегородец Артур Амбарцумян назначен вице-президентом Федерации компьютерного спорта России
26 февраля 2024 13:02  [393] Около 200 сотрудников ОМК примут участие в зимней спартакиаде в Чусовом
26 февраля 2024 12:39  [409] Шашистка Марианна Карпычева стала победителем Кубка России по спорту слепых
Спорт

Фестиваль спорта "На лыжи!" от Эн+ стартует во второй раз в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 13:58  [3] Спорт

Жителей Нижнего Новгорода приглашают принять участие в фестивале "На лыжи!", который состоится 10 марта на Щелоковском хуторе. Организаторами мероприятия выступают Эн+ и РУСАЛ.

Спортивное мероприятие проходит ежегодно в разных уголках нашей страны с 2016 года. В этом году оно охватит в 22 города РФ .

В Нижнем Новгороде торжественное открытие спортивного фестиваля пройдет в 11:00. Принять участие в забегах в рамках мероприятия смогут как дети, так и взрослые. Перед этими участниками выдадут стартовые номера. Лыжникам предстоит преодолеть разные дистанции: 500 метров, 2 км, 3 км и 5 км.

Для гостей предусмотрены и другие активности: мастер-классы по лыжным гонкам, конкурсы, подвижные игры. Кроме того, организаторы мероприятия подготовят фотозоны, аквагрим, горячий чай и многое другое.

Для участия в фестивале требуется предварительная регистрация до 7 марта включительно. Также необходимо предоставить оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям. С подробностями можно ознакомиться по ссылке nalyzhi.ru. Здесь же можно зарегистрироваться на старты. Участие – бесплатное!

"Традиционно в городах присутствия спортивное мероприятие "На лыжи!" собирает большое количество участников. И это неудивительно, потому что лыжи – наш национальный вид спорта. Мы приглашаем принять участи всех желающих. Приходите сами, берите с собой семьи и друзей. Заряд хорошего настроения гарантируем!", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что проект "На лыжи!" основан общественным деятелем Олегом Дерипаской в 2016 при поддержке Федерации лыжных гонок России. Назначением и целью мероприятия является развитие лыжного спорта и популяризации лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта. Сейчас более 3 миллионов россиян увлекаются лыжами. И их число постоянно растет. Лыжи сегодня -это не просто спорт, это отличная традиция, которая к тому же, может быть еще и семейной. Она позволяет провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph