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Общество

Акция "Сильнее стали" прошла в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 14:12  [43] Общество

Фото: vk.com/publicsovadm

Более 60 человек приняли участие в акции “Сильнее стали”, которая прошла в рамках проведения марафона “Служение” в администрации Советского района столицы Приволжья. Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, сообщается в социальных сетях райадминистрации.

По словам главы Советского района Александра Иванова, подобные встречи необходимы для того, чтобы нижегородцы знали о вкладе добровольческих объединений и организаций в поддержку участников спецоперации и членов их семей.

Как отметил председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, с апреля 2022 года на Донбасс нижегородцы отправили уже 20 гуманитарных конвоев. Это более 560 тонн грузов на сумму 90 млн рублей.

“Вместе, всей страной, мы делаем одно большое общее дело и верим в то, что наш труд не напрасен, что мы помогаем сохранить жизни наших бойцов на передовой, помогаем не сломаться тем, кто продолжает борьбу за правду, свободу и справедливость”, - сказал Олег Лавричев.

Ранее сообщалось, что в зону СВО из Нижегородской области отправлены еще два автомобиля с гуманитарным грузом

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Теги:
гуманитарная помощь Олег Лавричев СВО
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