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Культура и отдых

Выставка плакатов "Великий авангард" проходит в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 14:34  [101] Культура и отдых

Фото: Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина

Выставка плакатов “Великий авангард” (16+) открылась 1 марта в Центральной городской библиотеке Нижнего Новгорода. Экспозиция, которая посвящена одному из самых противоречивых и многогранных явлений в мире искусства, подготовлена преподавателями НГПУ им. Минина. Об этом сообщается библиотеки.

Авангардизм как стиль зародился в начале XX века. Художники, писавшие в этом стиле, использовали абстракцию, геометрию и новаторские техники, чтобы показать мир через свою призму. Самые известные художники, которые работали в стиле авангардизма это - Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Джорджия О’Кифф и многие другие.

Русский авангард представлен работами таких мастеров как Михаил Ларионов, Давид Бурлюк, Владимир Маяковский и Марк Шагал.

Увидеть и оценить произведения авангардного искусства нижегородцы и гости города могут до 17 марта по адресу: ул. Советская, 16, 3 этаж.

Ранее сообщалось, что “Заповедные кварталы” приглашают нижегородцев на новую экскурсию.

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Теги:
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